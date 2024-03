Por Redação-14:42:01 Clima em Guarulhos neste Fim de Semana: Sol, Chuva e Temperaturas Agradáveis

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Previsão detalhada para o feriadão de Tiradentes

O fim de semana em Guarulhos promete ser marcado por uma mistura de sol, chuva e temperaturas agradáveis. De acordo com as previsões, a sexta-feira (24) será o dia mais ensolarado, com máxima de 26°C e mínima de 20°C. No entanto, há 60% de chance de pancadas de chuva à noite.

No sábado (25), o tempo será mais nublado, com 80% de chance de chuva durante todo o dia. As temperaturas se manterão estáveis, com máxima de 24°C e mínima de 20°C.

No domingo (26), o sol volta a aparecer, com algumas nuvens. A chance de chuva diminui para 40%, e a temperatura máxima sobe para 26°C, enquanto a mínima permanece em 20°C.

Recomendações para aproveitar o fim de semana:

Leve um guarda-chuva ou capa de chuva: Apesar do sol no sábado e domingo, há chances de chuva durante o fim de semana.

Apesar do sol no sábado e domingo, há chances de chuva durante o fim de semana. Use roupas leves e confortáveis: As temperaturas serão agradáveis, mas o clima estará úmido.

As temperaturas serão agradáveis, mas o clima estará úmido. Beba bastante água: A hidratação é importante, principalmente em dias mais úmidos.

A hidratação é importante, principalmente em dias mais úmidos. Planeje suas atividades: Se você pretende fazer atividades ao ar livre, consulte a previsão do tempo antes de sair de casa.

Curtir isso: Curtir Carregando...