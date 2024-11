0 ( 0 )

Por Redação 16:20:25

Alerta: Ciclone bomba ameaça o litoral brasileiro na próxima semana

Um ciclone bomba de grande intensidade está se formando no Oceano Atlântico e deve atingir o litoral sul do Brasil nos próximos dias, causando chuvas torrenciais e ventos fortes de até (80) km/h. As cidades de Santa Catarina. De acordo com o Climatempo, se a formação do ciclone se confirmar, o fim de semana pode ser marcado por tempestades. No sábado (1), uma frente fria avança na costa sudeste, chegando em São Paulo e Rio de Janeiro no domingo (2).

Estão em alerta máximo e a população deve seguir as orientações das autoridades.