07:45:01 Chuva na Páscoa: Alerta para temporais em algumas regiões do Brasil.

. A previsão do tempo indica que algumas regiões do Brasil podem ter chuva durante a Páscoa. De acordo com o Climatempo, as áreas mais propensas a chuvas são:

Centro-sul do Brasil: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Chuva na Páscoa: Alerta para temporais em algumas regiões do Brasil.

Litoral norte de São Paulo: Baixada Santista e Ubatuba.

Espírito Santo: Sul do estado.

Minas Gerais: Zona da Mata e Belo Horizonte.

Riscos:

Fortes temporais: Com rajadas de vento entre 60 e 80 km/h.

Alagamentos: Transbordamentos de rios e córregos.

Interrupções de energia: Provocadas pelos temporais.

Deslizamentos de terra: Em áreas de encosta, principalmente no litoral do Paraná, de São Paulo e na região da Costa Verde do Rio de Janeiro.

Recomendações:

Fique atento às previsões do tempo: Acompanhe os boletins meteorológicos e os avisos das autoridades locais.

Evite áreas de risco: Não se arrisque em áreas propensas a alagamentos ou deslizamentos de terra.

Tenha cuidado ao dirigir: Redobre a atenção em caso de chuva forte e evite trafegar em áreas alagadas.

Mantenha-se informado: Acompanhe as notícias e siga as orientações das autoridades.

