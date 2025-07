0 ( 0 )

Por Redação 11:11:13

” Apresentações incluem clássicos como ‘Não Deixe o Samba Morrer’, ‘Chega de Saudade’ e ‘Yesterday’ com regência dos professores Ary da Silveira Junior e Mylson Joazeiro”

“Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear) realiza concertos gratuitos com bandas formadas por alunos nos dias 2 e 5 de julho. Veja detalhes do evento e do repertório.”

Cemear de Guarulhos apresenta bandas formadas por alunos em concertos gratuitos | Evento nos dias 2 e 5 de julho

O Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear) de Guarulhos promete momentos de emoção com apresentações musicais gratuitas nos dias 2 e 5 de julho. O evento, que celebra o aprendizado musical desenvolvido ao longo do semestre, é aberto ao público e contará com a participação de bandas formadas por alunos da unidade .

Detalhes do Evento

Datas e horários:

Quarta-feira (2): 19h às 20h30

Sábado (5): 10h às 11h30

Local: Cemear (Rua Abílio Ramos, 122, Macedo)

Entrada: Gratuita

Contato: (11) 2475-7410 .

Repertório e Participantes

Sob a regência dos professores Ary da Silveira Junior e Mylson Joazeiro, as bandas apresentarão clássicos como:

“Não Deixe o Samba Morrer”

“Chega de Saudade”

“Yesterday”

O evento também contará com a participação especial do Quinteto de Metais do CME Adamastor e da Banda Experimental do CEU Rosa de França .

Importância do Projeto

As apresentações reforçam o compromisso da unidade com a educação artística e a formação de novos talentos. O Cemear é um espaço de referência em Guarulhos para o desenvolvimento de habilidades musicais e culturais .

“Cemear de Guarulhos apresenta bandas formadas por alunos em concertos gratuitos | Evento nos dias 2 e 5 de julho”