Casa do Emprego oferece 220 vagas para hospital recém-inaugurado em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Hospital e Maternidade São Luiz Guarulhos, receberá interessados em participar do processo seletivo para 220 vagas oferecidas pela instituição médica.

Candidatos devem ir a qualquer unidade da Casa do Emprego e retirar sua carta de encaminhamento. A quantidade é limitada. É necessário apresentar documentos pessoais e comprobatórios dos termos exigidos.

Na próxima quinta-feira (10), das 8h30 às 13h, ocorrerá o processo seletivo no CME Adamastor (Avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).

Na ocasião, serão distribuídas cartas de encaminhamento para as seguintes vagas:

Analista de laboratório (necessário registro no CRB ou CRBM);

Auxiliar de enfermagem (necessário registro no Coren);

Enfermeiro (necessário registro no Coren);

Enfermeiro auditor com pós-graduação (necessário registro no Coren);

Enfermeiro referência com pós graduação (necessário registro no Coren);

Operador de ressonância (necessário registro no CRTR ou Conter);

Técnico de enfermagem (necessário registro no Coren);

Farmacêutico (necessário experiência e registro no CRF);

Nutrição produção (necessário experiência e registro no CFN);

Técnico em nutrição (necessário experiência e registro no CFN);

Técnico em segurança o trabalho (necessário experiência e registro no CREA ou Confea e registro no MTE);

Ajudante de cozinha;

Assistente administrativo;

Auxiliar administrativo;

Auxiliar de contas médicas;

Auxiliar de higienização;

Auxiliar de exames complementares;

Auxiliar de farmácia;

Auxiliar de governança;

Auxiliar de suprimentos;

Auxiliar e triagem;

Copeiro;

Eletricista;

Encanador;

Líder governança;

Líder manutenção;

Recepcionista, e

Telefonista.