Voltado para alunos e professores do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Câmara Mirim simula atividade parlamentar Já estão abertas as inscrições para estudantes e educadores que desejem participar do Câmara Mirim 2025. Neste ano, que marca a 20ª edição do programa, as atividades ocorrerão nos dias 30 e 31 de outubro na Câmara dos Deputados. Promovido pelo Plenarinho, portal infantojuvenil da instituição, o Câmara Mirim é um programa de educação política no qual estudantes do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental vivem a experiência de serem parlamentares, realizando atividades que vão desde a elaboração de um projeto de lei até o debate das propostas em comissão e sua votação em Plenário. A simulação envolve três estudantes, selecionados como autores de projetos, além de cerca de 200 estudantes que vêm a Brasília com seus professores selecionados e tornam-se deputados mirins, analisando os três projetos escolhidos. Inscrições de educadores Podem participar professores do 5º ao 9º ano, de escolas públicas ou privadas, além de educadores vinculados a Câmaras Mirins Municipais. A seleção será realizada em duas modalidades:

– Novos Educadores: aqueles que nunca participaram do Câmara Mirim; e

– Educadores Parceiros: aqueles que já participaram em edições anteriores.

Serão selecionados cinco “Novos Educadores” e cinco “Educadores Parceiros”, que terão direito de participar do programa com turmas de 25 estudantes. Inscrições de estudantes Já os estudantes têm até 22 de agosto para elaborar um projeto de lei e enviar pelo formulário para estudantes. Os autores das três melhores propostas virão a Brasília, a convite da Câmara dos Deputados, para viverem dois dias como deputados mirins.