BRICS Cobra US$ 1,3 Trilhão em Financiamento Climático até COP30

Grupo exige que países ricos ampliem contribuições para metas ambientais; Brasil lidera discussões na Cúpula do Rio

BRICS demanda US$ 1,3 trilhão em financiamento climático até a COP30. Países desenvolvidos são pressionados a assumir maiores responsabilidades ambientais.

Em declaração conjunta histórica durante a Cúpula no Rio de Janeiro, os países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) exigiram nesta segunda-feira (07/07/2025) que nações desenvolvidas aportem US$ 1,3 trilhão em financiamento climático até a COP30, marcada para novembro em Belém. O documento “Mapa do Caminho de Baku a Belém” estabelece metas claras para o combate global às mudanças climáticas.

Principais Exigências:

✔ Países ricos devem atingir emissões líquidas zero antes de 2030

✔ Recursos devem ser prioritariamente concesscionais (doações)

✔ 60% dos fundos destinados a nações em desenvolvimento

✔ Criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF)

Discurso de Lula na Abertura:

“Os países que mais poluíram historicamente precisam pagar essa conta. Não aceitaremos que a crise climática se transforme em nova dívida para os pobres”, afirmou o presidente brasileiro no Museu de Arte Moderna (MAM-RJ), cercado por líderes do bloco.

Estrutura do Financiamento:

Fundo Valor Estimado Destino GCF US$ 400 bi Energias renováveis FRLD US$ 300 bi Perdas e danos TFFF US$ 250 bi Conservação florestal GEF US$ 200 bi Adaptação climática Outros US$ 150 bi Pesquisa e inovação

Controvérsias:

O bloco condenou medidas protecionistas como:

→ Mecanismos unilaterais de ajuste de carbono

→ Impostos verdes discriminatórios

→ Requisitos burocráticos que prejudicam exportações

Próximos Passos:

Reunião técnica em agosto para detalhar aportes

Pressão sobre G7 antes da COP30

Criação de sistema de verificação independente

Dados Alarmantes:

◉ BRICS responde por 42% das emissões globais

◉ Recebe apenas 18% do financiamento climático

◉ Florestas dos países do bloco absorvem 25% do CO2 mundial

A declaração final reforça o Acordo de Paris como “único caminho válido” e alerta: “O tempo de promessas vazias acabou”. O mundo aguarda agora a resposta dos países ricos a essa exigência histórica.

