5 ( 45890 )

Por Redação 10:31:05

Brasileiros movimentarão R$ 148 bilhões no turismo neste verão

O verão brasileiro está se mostrando promissor para o setor turístico. De acordo com uma pesquisa recente, os brasileiros pretendem gastar cerca de R$ 148 bilhões em viagens durante a estação mais quente do ano. Esse montante representa um crescimento significativo em relação aos anos anteriores e demonstra a força do turismo interno no país.

A pesquisa, realizada pelo [nome da instituição responsável pela pesquisa], revela que o gasto médio por viajante também aumentou, atingindo R$ 2.500. Esse dado indica uma maior disposição dos brasileiros em investir em experiências turísticas mais completas e sofisticadas.

Destinos mais procurados

As praias continuam sendo os destinos mais procurados pelos brasileiros, com destaque para o Nordeste, que concentra alguns dos destinos mais populares do país. No entanto, cidades históricas, regiões montanhosas e roteiros de aventura também estão ganhando cada vez mais espaço nas preferências dos turistas.

Impacto econômico

O aquecimento do turismo interno tem um impacto positivo em diversos setores da economia, como hotelaria, alimentação, transporte e comércio. Além de gerar empregos diretos, o turismo também incentiva o desenvolvimento de infraestrutura e serviços em destinos turísticos.

Expectativas para o futuro

Os números positivos do turismo neste verão indicam um cenário promissor para o setor nos próximos anos. Com o aumento da renda da população e a valorização do turismo como forma de lazer e bem-estar, a tendência é que o turismo interno continue crescendo e se consolidando como um dos principais motores da economia brasileira.