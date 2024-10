Por Robson Silva Moreira 16:54:18

Ministro do STF defende a segurança do sistema eleitoral e condena tentativas de deslegitimar as instituições brasileiras.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, fez críticas contundentes aos ataques direcionados às urnas eletrônicas, afirmando que tais ações resultam em perda de credibilidade para as instituições democráticas do Brasil. Segundo Barroso, as tentativas de deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro são infundadas e prejudiciais, uma vez que as urnas eletrônicas são seguras, auditáveis e amplamente reconhecidas por especialistas como confiáveis.

Ele destacou a importância de defender a democracia e as instituições do país contra discursos que promovem desinformação e desacreditam o processo eleitoral sem fundamentos sólidos. Barroso enfatizou que a preservação da integridade das eleições é essencial para a manutenção da confiança pública e do estado democrático de direito.