Atletismo de Guarulhos garante 13 representantes na final dos Jogos da Juventude

No sábado (26) a equipe de atletismo Asufam Guarulhos teve uma participação vitoriosa na etapa regional dos Jogos Abertos da Juventude, na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo. A competição contou com 28 participantes guarulhenses, sendo que treze classificaram-se para a fase final da competição.

Os atletas classificados são Adriana Santos e Rian Prates, pelo salto em distância; Isabella Guedes, nos 100 metros com barreira; Lais Sabino e João Gabriel, nos 400 e 1.500 metros, Esther Rabello e Guilherme Martins. No lançamento de martelo, Guarulhos garantiu mais dois representantes, Bedjanaelle Prezeau e Eduardo Kenzo. Pyetra Gomes garantiu a classificação no lançamento de disco e Geovanna Resende, no salto em altura. Phelipe Henrique classificou-se nos 5.000 metros e Lucas Alves, no lançamento de dardo.

O secretário de Esporte e Lazer, Marcos Lisboa, observou que “tais resultados mostram o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido na base do esporte guarulhense”.

A fase final a competição está prevista para acontecer em junho na cidade de Lençóis Paulista, interior do estado de São Paulo. A equipe de atletismo se junta às já classificadas ginástica artística, ginástica rítmica e handebol masculino.

A cidade ainda tem chances de classificação nas modalidades basquete masculino e feminino, futsal masculino, handebol feminino, judô masculino e feminino, tênis masculino, tênis de mesa masculino e feminino, e voleibol masculino e feminino.