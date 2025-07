Arraial da Cidadania reúne 1.500 idosos do Movimento 60+ Ativação no CEU Bonsucesso

Por Redação 12:55:18

Arraial da Cidadania reúne 1.500 idosos do Movimento 60+ Ativação no CEU Bonsucesso

Bandeirinhas, quitutes, música, dança e muita animação tomaram conta do Arraiá da Cidadania: Respeito e Alegria na Melhor Idade, que reuniu cerca de 1.500 idosos dos 43 polos do projeto Movimento 60+ no CEU Bonsucesso, no sábado (5). Promovida pela Prefeitura de Guarulhos, a ação buscou a promoção do envelhecimento ativo e saudável, a integração e a socialização da turma da melhor idade em um momento de lazer e de valorização cultural.

Acompanhada do secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Henrique Rocha Menezes, a subsecretária de Políticas para o Idoso, Cristina Santana Gonçalves, destacou o propósito do evento. “É muito bom ver tanta alegria reunida aqui hoje. Este Arraiá mostra como é importante valorizar nossos idosos com respeito, carinho e oportunidades para se divertirem e estarem juntos. Esse é o nosso compromisso”, afirmou a gestora.

Durante toda a manhã, os participantes foram contemplados por uma programação intensa com danças, quadrilha, apresentações do grupo de dança Artistas Visitantes e do cover dos Beatles, comida e quitutes típicos, sorteio de brindes, ações educativas sobre os direitos da pessoa idosa e o enfrentamento à violência.

O Movimento 60+ oferece às pessoas da melhor idade aulas de ginástica, alongamento, diversas modalidades de dança, alongamento, entre outras, ministradas por professores de educação física, além de atividades culturais e de lazer. As atividades ocorrem em CEUs, escolas, UBS e locais cedidos por parceiros, que podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/node/11993.

