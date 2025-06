0 ( 0 )

Por Redação 14:28:17

Arraiá dos CEUs agita o Macedo com festa para mais de 6 mil pessoas no Cemear

Bandeirinhas, barracas de comidas típicas, quadrilhas, brincadeiras, muita música, dança e performances artísticas marcaram o Arraiá dos CEUs, que agitou o bairro Macedo com grande festa no Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear). Mais de 6 mil pessoas aproveitaram a programação gratuita carinhosamente organizada para entretenimento da criançada e de toda a família.

Sob coordenação da professora Luana Domingos da Cruz, alunos dos cursos de ballet do Cemear e do CEU São Domingos apresentaram coreografia sensível, que encantou o público. E teve mais animação na sequência com a apresentação das turmas de ritmos, também da professora Luana, e dança country, atividade coordenada pelo professor Homero Sena Teixeira. Alunos e convidados também entraram na roda da quadrilha coletiva do Cemear.

A animada programação musical do Arraiá dos CEUs contou ainda com apresentações do Trio Nortista, dos grupos Forró de Interior e Forró Saruê, shows da cantora Evelin Cambuy e Comitiva Turma do Country, além da quadrilha junina Asa Branca, que agitou a festa com uma explosão de danças e coloridos.

O Arraiá dos CEUs segue com programação calorosa e animada nos dias 21 e 22 no CEU Paraíso-Alvorada; e nos dias 28 e 29 no Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta.

Mais de 15 mil pessoas já prestigiaram o Arraiá dos CEUs, festança junina que levou grande público ao CEU Bonsucesso nos dias 7 e 8 de junho, e ao Cemear no último sábado e domingo, dias 14 e 15.