Amistoso Preparatório Termina Empatado entre Bragantino e Cruzeiro

Bragança Paulista, 22 de março de 2025 – Em partida amistosa de preparação para o Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino e o Cruzeiro se enfrentaram no Estádio Nabi Abi Chedid e empataram em 1 a 1.

Os gols saíram ainda no primeiro tempo. O Bragantino abriu o placar com um gol de pênalti convertido por Thiago Borbas. Pouco depois, o Cruzeiro chegou ao empate com Gabigol, que aproveitou uma boa jogada de Kaio Jorge para finalizar sem chances para o goleiro adversário.

O jogo foi bastante movimentado, com as duas equipes buscando o ataque. No segundo tempo, ambos os treinadores realizaram diversas substituições, visando observar diferentes formações e dar ritmo de jogo ao elenco. Apesar das tentativas, o placar permaneceu inalterado até o apito final.

O amistoso serviu como um importante teste para as duas equipes antes do início do Brasileirão, que se aproxima.

