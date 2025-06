0 ( 0 )

Por Redação 09:52:04

Alunos da UNG são convocados para campeonatos internacionais

Atletas representam o Brasil nas modalidades de voleibol e handebol júnior

Cinco alunos da Universidade Guarulhos (UNG) foram convocados para integrar as seleções brasileiras de handebol júnior e voleibol universitário em importantes competições esportivas internacionais. A participação dos estudantes reforça o destaque da Instituição na formação de talentos esportivos.

Na modalidade de handebol, os atletas Guilherme Henrique Ferreira Carneiro e Rafael Damião Uglar, ambos do primeiro período do curso de Fisioterapia, e Kayky Fernando Martins de Oliveira, estudante do primeiro semestre da graduação de Educação Física, representam o Brasil no 25º Campeonato Mundial IHF U21. Ele acontece de 18 a 29 de junho, na cidade de Plock, na Polônia.

Já no voleibol, os alunos Carolina Grossi, do oitavo semestre do curso de Nutrição, e Lucas Oishi Nascimento, do segundo semestre da graduação de Educação Física, foram convocados para compor a Seleção Brasileira Universitária nos Jogos Universitários Mundiais da Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU). O torneio está programado para acontecer entre os dias 16 e 27 de julho, na região de Reno-Ruhr, na Alemanha.

Para a coordenadora de Esportes da Instituição, Lucila da Silva, a convocação dos estudantes é motivo de orgulho e demonstra a qualidade do trabalho desenvolvido pela Universidade na formação dos atletas. “Ver nossos alunos chegarem ao nível de competição internacional é gratificante. Isso reforça o quanto o esporte universitário é importante como ferramenta de desenvolvimentos social, acadêmico e esportivo”, destaca.