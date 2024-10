Por Redação-08:47:06

Prepare-se para temporais, alagamentos e ventos intensos

Alerta em SP: Ciclone Extratropical Traz Chuva Forte e Ventania

Origem e trajetória:

Esse ciclone se formou entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, a partir de um sistema de baixa pressão atmosférica.

Ele está se movendo em direção ao oceano, mas a frente fria associada a ele se desloca para o norte, influenciando o tempo em São Paulo.

Intensidade:

Espera-se que esse ciclone seja de intensidade moderada a forte.

Os ventos mais intensos devem ficar concentrados no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Em São Paulo, a ventania também pode ser forte, principalmente no litoral, mas a chuva deve ser o principal impacto.

Previsão detalhada para São Paulo:

Quinta-feira (24/10): A partir da tarde e noite, o tempo muda, com aumento de nuvens, chuva forte e risco de temporais, especialmente no sul e leste do estado. Ventos começam a se intensificar no litoral.

Sexta-feira (25/10): Chuva forte e ventos intensos em grande parte do estado, com risco de alagamentos, desabamentos e quedas de árvores. Mar agitado com ondas altas e risco de ressaca no litoral.

Sábado (26/10): A chuva diminui, mas o vento ainda sopra forte, principalmente no litoral. O mar continua agitado.

Domingo (27/10): Tempo melhora gradualmente, com aberturas de sol e temperaturas em elevação.

Recomendações:

Informação: Mantenha-se atualizado sobre as previsões do tempo, acompanhando os boletins meteorológicos e os alertas da Defesa Civil.

Segurança: Evite áreas de risco, como encostas, margens de rios e córregos. Redobre a atenção ao dirigir em condições de chuva e vento forte.

Prevenção: Proteja seus bens e documentos importantes em caso de alagamentos. Tenha um kit de emergência preparado com lanterna, pilhas, água e alimentos não perecíveis.

Comunicação: Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Onde acompanhar as informações:

INMET (Instituto Nacional de Meteorologia): www.inmet.gov.br

Defesa Civil do Estado de São Paulo: www.defesacivil.sp.gov.br

CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais): www.cemaden.gov.br