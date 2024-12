5 ( 900000000000 )

Por Robson Silva Moreira 12:37:38

Movimento Aéreo Cresce em 2024 e Tendência Continua em 2025, Beneficiando Guarulhos

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, demonstra recuperação e crescimento no fluxo de passageiros. Em novembro de 2024, o aeroporto registrou a expressiva marca de 3,7 milhões de passageiros, com uma média diária de 123 mil pessoas circulando pelo terminal. Este aumento no movimento aéreo sinaliza uma retomada robusta do setor e gera impactos positivos na economia local.

Aeroporto de Guarulhos Registra Aumento de Passageiros e Impulsiona Economia Local

A movimentação intensa reflete não apenas a recuperação do setor de viagens após um período desafiador, mas também a importância estratégica do Aeroporto de Guarulhos como um dos principais hubs aeroportuários da América Latina.

Impacto Econômico em Guarulhos:

O fluxo constante de passageiros no Aeroporto de Guarulhos tem um efeito multiplicador na economia da região. Entre os principais impactos, destacam-se:

Geração de empregos: O aumento da demanda por serviços aeroportuários impulsiona a criação de vagas de trabalho em diversos setores, como transporte, hotelaria, comércio e alimentação.

Aquecimento do comércio local: Lojas, restaurantes e outros estabelecimentos localizados nas proximidades do aeroporto se beneficiam com o fluxo de passageiros, impulsionando as vendas e a economia local.

Desenvolvimento do turismo: O Aeroporto de Guarulhos facilita o acesso de turistas à cidade e região, contribuindo para o desenvolvimento do setor turístico e gerando receita para o município.

Investimentos em infraestrutura: O crescimento do movimento aeroportuário estimula investimentos em infraestrutura e melhorias no entorno do aeroporto, beneficiando a cidade como um todo.

Perspectivas para 2025:

A tendência de crescimento no movimento de passageiros observada em 2024 deve continuar em 2025. Fatores como a estabilização da economia, o aumento da oferta de voos e o fortalecimento do turismo devem impulsionar ainda mais o fluxo no Aeroporto de Guarulhos, consolidando seu papel como importante motor econômico para a região.

