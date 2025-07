0 ( 0 )

Adamastor receberá gravação de documentário sobre capoeira no sábado

O Centro Municipal de Educação Adamastor receberá no próximo sábado (12) a gravação da terceira parte do documentário A História da Mistura de Raça e do Mestre Marcondes, a partir das 14h, com entrada gratuita. A primeira parte também havia sido gravada em Guarulhos e a segunda em cidades da Baixada Santista. A filmagem conta com o apoio da Subsecretaria da Igualdade Racial e o encontro contará ainda com formaturas de capoeiristas, batizado e troca de cordão.

O documentário conta a trajetória do Mestre Marcondes, da Associação de Capoeira Mistura de Raça, instituição que atua na preservação, no ensino e na valorização da capoeira como expressão legítima da identidade cultural brasileira. “A capoeira representa não apenas um legado histórico, mas também uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento físico, emocional e social de seus alunos. Ela contribui de forma significativa para a saúde, o bem-estar e a formação integral do indivíduo e ao mesmo tempo é um esporte, uma arte e uma filosofia de vida”, comenta Marcondes, que já deu aulas de capoeira em Guarulhos.

O longa-metragem contará com depoimentos de alunos de Marcondes e de outros mestres. “Trata-se de um resgate da história da capoeira em Guarulhos e sua contribuição para a formação dos cidadãos guarulhenses. Ela representa uma expressão cultural que valoriza a arte do negro que nasceu nas senzalas, enaltece esse patrimônio cultural brasileiro e reforça uma de suas formas de resistência”, afirma Jorge Caniba Batista dos Santos, subsecretário da Igualdade Racial de Guarulhos.

A capoeira nasceu como forma de resistência dos negros escravizados no Brasil e tornou-se um símbolo de luta e resistência. Com o passar dos anos, consolidou-se como uma prática complexa e rica, que alia musicalidade, movimento, disciplina, estratégia e coletividade. Hoje reconhecida mundialmente, a capoeira é também uma ferramenta pedagógica, promotora de igualdade e inclusão social. “Esse registro audiovisual será um importante documento para a memória e a difusão da capoeira, permitindo que as novas gerações compreendam o valor histórico e contemporâneo dessa expressão cultural”, explica Marcondes.

Em 3 de agosto é celebrado o Dia do(a) Capoeirista, data comemorativa aprovada na Assembleia Legislativa do Estado por meio da lei 4.649/1985. Vale destacar, também, o 5 de julho, celebrado como o Dia da Capoeira pela lei estadual 16.896/2018. No Brasil ainda se comemora o Dia Nacional da Capoeira em 23 de novembro, em homenagem ao nascimento de Mestre Bimba, um dos maiores nomes da história da capoeira. Também no país é celebrado o Dia da Capoeira em 5 de julho. Por fim, o 3 de agosto foi instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em reconhecimento à capoeira como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, declarado oficialmente em 2014.

Serviço

O Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.

