“ACE-Guarulhos realiza 1º Prêmio RH em Destaque com foco em boas práticas de gestão de pessoas | 10 empresas premiadas”

Por Lupa. 17:26:57

Com o 1º Prêmio RH em Destaque, ACE reconhece boas práticas na gestão de pessoas

Evento aconteceu no Colégio Torricelli e foi organizado pelo Núcleo de RH da ACE-Guarulhos, coordenado por Cristiane Mainardes

A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos promoveu, no dia 25/06, no Colégio Torricelli, a 1ª edição do Prêmio RH em Destaque, organizado pelo seu Núcleo de RH. A premiação visa reconhecer empresas e profissionais que vêm se destacando com boas práticas em gestão de pessoas no município. Dez cases foram laureados, representando diferentes setores e tamanhos de empresas (confira todos abaixo).

Segundo a coordenadora do Núcleo de RH da ACE, Cristiane Mainardes, a criação do prêmio responde a uma demanda cada vez mais evidente do mercado. “O RH deixou de ser apenas um setor operacional e se tornou uma área essencial para a inovação, o engajamento de equipes e o sucesso dos negócios. O prêmio é uma forma de estimular ainda mais esse protagonismo”, explicou.

Ela ainda convidou a todos os presentes a participarem das atividades do Núcleo de RH. “O núcleo tem o objetivo de capacitar profissionais de Recursos Humanos. Todo mês fazemos atividades na sede da ACE, fora o podcast RH em Foco, que gravamos nos estúdios da ACE WEB TV. Tudo sem custo. Vale muito a pena.”

A avaliação dos cases foi feita por uma comissão julgadora formada por especialistas da área, garantindo isenção e rigor técnico na escolha dos premiados. De acordo com o presidente da comissão, Bruno Chaves, a pluralidade dos projetos inscritos revela um cenário promissor para a área de Recursos Humanos em Guarulhos. “Quando entrei na área de RH, tudo o que eu queria era mergulhar para aprender. E foi o que aconteceu agora, avaliando os trabalhos. E isso sempre agrega muito. Nós recebemos trabalhos com alto nível de inovação, voltados à construção de ambientes de trabalho mais saudáveis, programas de desenvolvimento e ações de inclusão. A comissão se orgulha em ter reconhecido iniciativas que realmente fazem a diferença”, afirmou.

Para o presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves, que celebrou a consolidação de mais uma iniciativa de valorização do empresariado local e da força do capital humano. “Atualmente temos 3.500 colaboradores diretos na Rede X de Supermercados e prezamos muito pelas boas práticas de RH. Este prêmio é a contribuição da ACE para reconhecer a gestão de pessoas”, destacou.

O auditório do colégio ficou lotado. O diretor de Educação da ACE-Guarulhos e anfitrião do evento, Paulo Cesso, disse que o prêmio tem papel formativo. “Eventos como esse servem de inspiração e aprendizado não só para os profissionais que atuam no mercado, mas também para futuros gestores. Foi uma honra receber o evento”.

Confira todos os laureados

Dez empresas de diferentes portes e segmentos foram reconhecidas por suas práticas inovadoras na área de Recursos Humanos. Veja, abaixo, a lista de premiados:

MTA Peças Automotivas

187 funcionários

Categoria: Desenvolvimento de Lideranças, Engajamento e Cultura

Case: Impulse

Bauducco

7.000 funcionários

Categoria: Diversidade e Inclusão

Case: Programa Reeducar

Croma Revestimentos Técnicos

184 funcionários

Categoria: Diversidade e Inclusão

Case: Programa Reeducar

GAT Logística

750 funcionários

Categoria: Engajamento e Cultura

Case: Carta de Valores

Forseti Soluções em Licitação

73 funcionários

Categoria: Engajamento e Cultura / Saúde Mental e Bem-Estar

Case: Projeto Forseti +

Goop Distribuidora Automotiva

200 funcionários em média

Categoria: Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO)

Case: Evolução Estratégica – Aplicando o Pipeline de Liderança para aprimorar a avaliação de desempenho de todos

Zaraplast S/A

4.000 funcionários

Categoria: Lazer

Case: Férias Dirigidas

STECK (Grupo Schneider Electric)

750 funcionários

Categoria: Engajamento e Cultura / Saúde Mental e Bem-Estar

Case: Programa de Reconhecimento Thanks

Itefal Sistemas Especiais de Fachada

350 funcionários

Categoria: Processos Inovadores de RH

Case: Reestruturação e Profissionalização do Departamento de RH na Empresa

Radnaq Automotive / Petrocar

190 funcionários

Categoria: Saúde Mental e Bem-Estar

Case: Telemedicina – Uma Solução Inovadora para a Saúde e Bem-Estar dos Colaboradores

