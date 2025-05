0 ( 0 )

Por Redação 10:57:00

Ação conjunta da GCM e da SSP autua e apreende por infração ambiental dois caminhões na Vila Any.

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos e de fiscalização da Secretaria de Serviço Públicos (SSP) flagraram uma infração ambiental na noite de segunda-feira (12), na esquina da Estrada do Capão Bonito com a Passagem Dois, na Vila Any. A ação conjunta autuou e apreendeu dois caminhões por flagrante violação ao inciso V, do artigo 7°, da Lei Municipal n° 7572/2017 e ao inciso IX do Decreto n° 36.305/2019.

As infrações no valor aproximado de 63 mil reais são cabíveis porque os infratores exerceram atividade de transporte de resíduos no Município sem o prévio cadastramento junto ao órgão responsável pela limpeza urbana. E ainda porque o transporte de resíduos é restrito ao horário das 6h às 18h, exceto quando autorizado por justificativa fundamentada. Os veículos foram apreendidos e removidos ao pátio de recolhimento da prefeitura.