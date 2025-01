0 ( 0 )

Por Redação Gazeta News Guarulhos 12:27:57

5,9km de Novos Trilhos e Alças no Rodoanel: Guarulhos Investi em Mobilidade Urbana

Guarulhos dá um grande passo para melhorar a mobilidade urbana com a construção de 5,9km de novos trilhos do metrô, novas alças no Rodoanel e viadutos. Saiba mais sobre as obras que transformarão a cidade.

A reunião entre o prefeito e o governador demonstra um compromisso em transformar a realidade de Guarulhos, oferecendo uma infraestrutura moderna e eficiente para seus moradores. As obras propostas têm o potencial de mudar a cara da cidade e melhorar significativamente a qualidade de vida dos guarulhenses. No entanto, é fundamental que os desafios sejam superados e que a população seja envolvida nesse processo.

Principais pontos abordados e seus impactos:

Rodoanel Norte: A conclusão da primeira fase da alça do Rodoanel Norte, com previsão para 2026, trará um alívio significativo para o tráfego de caminhões e veículos de grande porte, desafogando as vias internas da cidade e reduzindo o tempo de deslocamento para outras regiões do estado.

A conclusão da primeira fase da alça do Rodoanel Norte, com previsão para 2026, trará um alívio significativo para o tráfego de caminhões e veículos de grande porte, desafogando as vias internas da cidade e reduzindo o tempo de deslocamento para outras regiões do estado. Expansão do Metrô: A chegada do metrô a Guarulhos, com a construção de novas estações e a integração com outras linhas, representa um avanço monumental para o transporte público da cidade. A redução do tempo de deslocamento, a diminuição da poluição e a oferta de um transporte mais eficiente e confortável são benefícios diretos para a população.

A chegada do metrô a Guarulhos, com a construção de novas estações e a integração com outras linhas, representa um avanço monumental para o transporte público da cidade. A redução do tempo de deslocamento, a diminuição da poluição e a oferta de um transporte mais eficiente e confortável são benefícios diretos para a população. Novos Viadutos: As obras de construção de novos viadutos, como o que ligará Bonsucesso e Aracília e o que conectará o Viaduto Cidade de Guarulhos à rodovia Ayrton Senna, visam melhorar a fluidez do tráfego em pontos críticos da cidade, reduzindo congestionamentos e otimizando o tempo de deslocamento dos motoristas.

As obras de construção de novos viadutos, como o que ligará Bonsucesso e Aracília e o que conectará o Viaduto Cidade de Guarulhos à rodovia Ayrton Senna, visam melhorar a fluidez do tráfego em pontos críticos da cidade, reduzindo congestionamentos e otimizando o tempo de deslocamento dos motoristas. 5,9km de Novos Trilhos e Alças no Rodoanel: Guarulhos Investi em Mobilidade Urbana

Impactos esperados para Guarulhos:

Melhoria da qualidade de vida: A redução do tempo gasto no trânsito, a diminuição da poluição e a oferta de um transporte público eficiente contribuirão para uma melhor qualidade de vida dos guarulhenses.

A redução do tempo gasto no trânsito, a diminuição da poluição e a oferta de um transporte público eficiente contribuirão para uma melhor qualidade de vida dos guarulhenses. Desenvolvimento econômico: A melhoria da infraestrutura e a facilidade de acesso a outras regiões do estado e do país podem atrair novos investimentos e gerar emprego e renda para a cidade.

A melhoria da infraestrutura e a facilidade de acesso a outras regiões do estado e do país podem atrair novos investimentos e gerar emprego e renda para a cidade. Valorização imobiliária: A chegada do metrô e as obras de infraestrutura podem valorizar os imóveis localizados próximos às novas estações e vias, beneficiando os moradores da região.

A chegada do metrô e as obras de infraestrutura podem valorizar os imóveis localizados próximos às novas estações e vias, beneficiando os moradores da região. Aumento da atratividade da cidade: Guarulhos se tornará uma cidade mais atrativa para viver e trabalhar, com uma infraestrutura moderna e eficiente.

Participaram do encontro o deputado André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), e o secretário de Governo de Guarulhos, Carlos Santiago.