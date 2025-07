Trinta escolas da rede municipal de Guarulhos foram premiadas nesta quarta-feira (2) no Prêmio Excelência Educacional, realizado no Paço Municipal (Bom Clima). A cerimônia reconheceu as unidades que alcançaram melhores resultados na alfabetização conforme metas do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo).

Critérios de avaliação

O prêmio, parte do programa “Alfabetiza Juntos SP” do Governo do Estado, considerou:

Índice de Excelência Educacional (IEE)

Desempenho em Língua Portuguesa e Matemática

Nível de vulnerabilidade social

Tamanho e regime de ensino das escolas

Investimento na educação

Cada escola premiada receberá R$ 100 por aluno matriculado, valor que deve ser aplicado em melhorias na unidade. O prefeito Lucas Sanches destacou:

“Em todas as escolas, das centrais às periféricas, vemos o esforço dos diretores para melhorar o atendimento às crianças” Lucas Sanches, Prefeito de Guarulhos

Compromisso com a aprendizagem

A diretora Daniela Hikawa (DOEP) ressaltou que os resultados são fruto de um trabalho contínuo: