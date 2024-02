Manifestação bloqueia Estrada do Elenco em Guarulhos

function wpcode_snippet_publish_later_on_feed( $where ) { global $wpdb; if ( is_feed() ) { // Timestamp in WP-format. $now = gmdate( 'Y-m-d H:i:s' ); // Number of unit to wait $wait = '10'; // integer. // Choose time unit. $unit = 'MINUTE'; // MINUTE, HOUR, DAY, WEEK, MONTH, YEAR. // Add SQL-sytax to default $where. By default 10 minutes. $where .= " AND TIMESTAMPDIFF($unit, $wpdb->posts.post_date_gmt, '$now') > $wait "; } return $where; } add_filter( 'posts_where', 'wpcode_snippet_publish_later_on_feed' );

Buscar

Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6 A mensagem de Jesus nos chama a confiar nele como fonte de paz e verdade, a buscar unidade e cooperação em nossos esforços e a viver nossos valores através de ações concretas de amor e serviço ao próximo. Ignorar

0

YOUR CART Apply No products in the cart.