Por Robson Moreira 10:29:29 Kaka do Cabuçu se filia ao PSOL em Guarulhos: Um novo caminho para a região

Liderança comunitária busca fortalecer luta por justiça social na cidade

Evento reúne lideranças e celebra a filiação de Kaka ao partido da esquerda. Guarulhos, o pré-candidato a vereador Kaka do Cabuçu oficializou sua filiação ao PSOL em um evento que reuniu lideranças de diversos bairros da cidade. A cerimônia contou com a presença de Maxwell, presidente do PSOL Guarulhos, do Deputado Alencar Santana, e do Vereador Edmilson Sousa do Psol, e de diversas mulheres que integram o partido.

Kaka agradece o apoio e destaca a importância da representatividade.

Em seu discurso, Kaka agradeceu o apoio de Maxwell e de sua equipe, destacando a importância da representatividade do Cabuçu na Câmara Municipal. Ele também mencionou a necessidade de discutir questões importantes para a região, como a situação do aterro sanitário e a preservação ambiental.

Maxsuel reconhece o potencial de Kaka e celebra a filiação.

Maxsuel, por sua vez, reconheceu o potencial de Kaka e destacou a importância de sua filiação para o PSOL. Ele ressaltou o compromisso do partido com as lutas sociais e com a construção de um futuro melhor para Guarulhos.

O Deputado Alencar Santana enaltece a força das mulheres no PSOL.

O Deputado Alencar Santana também fez uso da palavra e enalteceu a força das mulheres no PSOL. Ele destacou a importância da participação feminina na política e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Presença de lideranças e munícipes consolida o apoio a Kaka.

A presença de lideranças de diversos bairros e de munícipes do Cabuçu consolidou o apoio a Kaka e suas propostas para a região. O evento marcou o início de uma nova jornada para o pré-candidato e para o PSOL em Guarulhos.

Desafios para o futuro:

Kaka e o PSOL se unem para enfrentar os desafios da região do Cabuçu.

Prioridades: meio ambiente, saúde, educação e qualidade de vida para os moradores.

Construção de um futuro melhor para Guarulhos com base na participação popular e na justiça social.

A filiação de Kaka do Cabuçu ao PSOL marca um novo momento na política da região. Com o apoio de lideranças e munícipes, o pré-candidato se coloca como uma alternativa para a construção de um futuro mais justo e sustentável para o Cabuçu e para Guarulhos.

Entrevistando: Wellington

Gazeta News Guarulhos: Boa tarde, Wellington. Você é um líder munícipe que reside em Guarulhos há anos. Por que você apoia o pré-candidato a vereador Kaka?

Wellington: O Kaka faz parte da minha história. Trabalhamos juntos na Quitaúna por cinco anos. Lá, ele atuava no sindicato, enquanto eu representava os coletores e ele os motoristas.

Conseguimos juntos fazer parte da CIPA e deixar um marco na empresa: a participação de lucro, que não era paga até 2007, começou a ser distribuída em 2009.

Sempre vi o Kaka lutando pelo bairro, sempre preocupado com o próximo e engajado em fazer o Cabuçu prosperar. Agora, é a vez dele responder aos moradores do Cabo Sul. Ele não será apenas um vereador do Cabo Sul, mas de toda Guarulhos.

Nosso sonho era ter um líder que realmente se importasse com o bairro, e o Kaka é essa pessoa. Ele conhece as dificuldades do Cabuçu e sabe como melhorá-lo. Estamos juntos por esse progresso!

Gazeta News Guarulhos: Você mencionou a importância da preservação da fauna do Cabuçu, que é a terceira maior do estado de São Paulo. O que você espera do Kaka em relação a essa questão?

Wellington: O Kaka tem se posicionado contra a degradação da fauna do Cabuçu, principalmente por empresas como o Grupo Veolia. Ele tem cobrado o respeito aos moradores e à natureza.

Acredito que o Kaka, como vereador, terá mais força para lutar pela preservação da fauna do Cabuçu e garantir que empresas como a Veolia sigam as leis e os princípios de sustentabilidade.

Gazeta News Guarulhos: Para finalizar, fale um pouco sobre você e suas expectativas para o Kaka como vereador.

Wellington: Sou casado há 21 anos e moro no Cabuçu há muitos anos. Agradeço a oportunidade de falar sobre o Kaka e sobre as necessidades do nosso bairro.

Espero que o Kaka, como vereador, traga mais investimentos para o Cabuçu, principalmente nas áreas de saúde, educação e segurança. Também espero que ele continue lutando pela preservação da fauna e por um desenvolvimento sustentável do bairro.

Agradecemos a entrevista Wellington.

Entrevistando: a Fabiana

Gazeta News Guarulhos: Fabiana, obrigado por conversar conosco hoje. Você é morador do Cabuçu há quanto tempo?

Fabiana: Eu moro no Cabuçu desde que nasci, há 41 anos. Criei meus cinco filhos aqui e hoje sou avó de três netos.

Gazeta News Guarulhos: Qual a sua opinião sobre a importância de ter um líder que defenda a qualidade de vida dos moradores do Cabuçu ?

Fabiana: Acredito que neste momento crucial para o Cabuçu , precisamos de um líder que tenha raízes na comunidade, que conheça de perto as necessidades dos moradores e que esteja comprometido em proteger nosso meio ambiente e melhorar a qualidade de vida de todos.

Gazeta News Guarulhos: Quais são os principais desafios que o Cabuçu enfrenta hoje?

Fabiana: A poluição está crescendo e ameaçando nossa natureza. A saúde pública está defasada e a população precisa de um atendimento melhor. A educação também precisa de mais atenção e investimento, para garantir que nossas crianças e jovens tenham acesso a um ensino de qualidade

Gazeta News Guarulhos: Por que você acredita que o Kaka é o líder ideal para o Cabuçu?

Fabiana: O Kaka nasceu e cresceu no Cabuçu. Ele conhece a fundo os problemas do bairro e tem o compromisso de lutar por soluções. É uma pessoa honesta e dedicada, que tem o apoio da comunidade.

Gazeta News Guarulhos: O que você espera do Kaka como líder do Cabuçu?

Fabiana: Espero que ele lute por um Cabuçu mais verde, com mais saúde, educação e segurança. Que ele represente os interesses da comunidade e traga os investimentos que o bairro precisa para prosperar.

Gazeta News Guarulhos: Fabiana, muito obrigado por seu tempo e por compartilhar suas ideias conosco.

Fabiana: Obrigada a vocês.

Entrevista com Aguinaldo e Manoel Carlos sobre o pré-candidato a vereador Kaka

Gazeta News Guarulhos: Boa tarde, Aguinaldo. Você é morador do Pimenta há quanto tempo? Quais são as principais necessidades do bairro?

Aguinaldo: Sou morador de Guarulhos há 30 anos, e grande parte desse tempo vivi no Pimenta. O bairro precisa de muitas coisas, mas uma das minhas maiores preocupações é com a juventude. Precisamos de mais escolas de qualidade, cursos técnicos e oportunidades de emprego.

Gazeta News Guarulhos: Você mencionou o projeto “Formiguinha”. Do que se trata?

Aguinaldo: O “Formiguinha” é um projeto social que visa preparar jovens para o mercado de trabalho. Oferecemos desde acompanhamento psicológico até treinamento para entrevistas de emprego. Acreditamos que juntos podemos fazer a diferença na vida desses jovens.

Gazeta News Guarulhos: O que você acha do pré-candidato a vereador Kaka?

Aguinaldo: Acredito no Kaka e nas suas propostas de governo. Ele é um jovem com garra e força de vontade, e tenho fé que ele vai trabalhar por um futuro melhor para Guarulhos, especialmente para o Pimenta.

Gazeta News Guarulhos: Manoel Carlos, você também é morador de Guarulhos há muitos anos. O que você espera do Kaka como vereador?

Manoel Carlos: Moro em Guarulhos há mais de 40 anos e fui funcionário público por mais de 30 anos. Acredito que o Kaka, por ser jovem e ter força de vontade, pode trazer mudanças positivas para a cidade. Espero que ele se comprometa com as necessidades da população e trabalhe para melhorar a qualidade de vida de todos.

Gazeta News Guarulhos: Quais são as principais áreas que você acha que o Kaka precisa focar?

Manoel Carlos: Na minha opinião, o Kaka precisa focar na educação, na saúde e na segurança. São áreas essenciais para o bem-estar da população e que precisam de investimentos urgentes.

Gazeta News Guarulhos: Aguinaldo, você gostaria de complementar algo?

Aguinaldo: Sim. Além das áreas que o Manoel Carlos mencionou, gostaria de destacar a importância do empreendedorismo. O Kaka pode contribuir para o desenvolvimento da cidade criando políticas públicas que incentivem a criação de novos negócios e gerem emprego.

Gazeta News Guarulhos: Kaka, como pré candidato, você gostaria de responder aos comentários dos entrevistados?

Kaka: Agradeço a oportunidade de falar com vocês. Concordo com os pontos levantados e me comprometo a focar em um futuro melhor para Guarulhos, vou focar na educação, na saúde, na segurança e no incentivo ao empreendedorismo.

Gazeta News Guarulhos: Muito obrigado a todos.

Entrevista com Rubens sobre o pré-candidato a vereador Kaka

Gazeta News Guarulhos: Boa tarde, Sr. Rubens. Você é morador de Guarulhos há quanto tempo?

Rubens: Moro em Guarulhos há 47 anos, desde 1975. Sou casado, não tenho filhos e sou empresário aposentado.

Gazeta News Guarulhos: Você acompanha a política da cidade há algum tempo. O que você acha do atual governo?

Rubens: Sou um crítico do atual governo. Acredito que nos últimos oito anos a cidade não avançou. O único benefício que a população teve foi a construção do Poupatempo, mas que na verdade é um “Perde Tempo” que só beneficia o dono do shopping.

Gazeta News Guarulhos: Você conhece o pré-candidato a vereador Kaka há quanto tempo?

Rubens: Conheço o Kaka há muitos anos. Acredito no potencial dele e acho que ele pode fazer a diferença na cidade. Ele é um homem honesto e trabalhador, que tem compromisso com a população.

Gazeta News Guarulhos: Por que você decidiu apoiar o Kaka?

Rubens: Apoio o Kaka por vários motivos. Primeiro, porque ele é um amigo de longa data. Segundo, porque ele já me deu uma chance no passado, quando me levou para trabalhar como assessor em 2008. Terceiro, porque acredito nas suas propostas para a cidade.

Gazeta News Guarulhos: Quais são as principais propostas do Kaká que você considera mais importantes?

Rubens: O Kaka tem um plano de governo completo que abrange diversas áreas, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Algumas das propostas que considero mais importantes são:

Melhorar a qualidade da saúde pública, construindo novos postos de saúde e contratando mais médicos;

Investir na educação, construindo mais escolas e creches e oferecendo educação de qualidade para todos;

Aumentar o número de guardas municipais e investir em tecnologia para melhorar a segurança pública;

Melhorar a infraestrutura da cidade, pavimentando ruas, construindo pontes e viadutos e melhorando o transporte público.

Gazeta News Guarulhos: Você acredita que o Kaka pode ser eleito vereador?

Rubens: Sim, acredito que o Kaka tem chances de ser eleito vereador. Ele é um candidato forte, com um bom plano de governo e o apoio de uma grande parcela da população.

Gazeta News Guarulhos: Muito obrigado, Sr. Rubens.

Entrevista com Wellington sobre o pré-candidato a vereador Kaka

Gazeta News Guarulhos: Boa tarde, Wellington. Você é morador do Cabuçu há quanto tempo?

Wellington: Eu sou morador do Cabuçu há 21 anos. Sou casado, tenho dois filhos e trabalho como comerciante.

Gazeta News Guarulhos: Você acompanha a política da região? O que você acha do atual governo?

Wellington: Sim, acompanho a política da região e não estou satisfeito com o atual governo. Acredito que o Cabuçu está abandonado, com falta de investimentos em saúde, educação, segurança e infraestrutura.

Gazeta News Guarulhos: Você conhece o Kaka há quanto tempo? O que te motiva a apoiá-lo como pré-candidato a vereador?

Wellington: Conheço o Kaka há muitos anos. Ele é um morador antigo do Cabuçu e sempre foi um líder comunitário atuante. Acredito que ele é a pessoa certa para representar os interesses da nossa comunidade e lutar por melhorias na qualidade de vida dos moradores.

Gazeta News Guarulhos: Quais são as principais propostas do Kaka que você considera mais importantes?

Wellington: O Kaka tem um plano de governo completo que abrange diversas áreas. Algumas das propostas que considero mais importantes são:

Melhorar a qualidade da saúde pública, construindo novos postos de saúde e contratando mais médicos;

Investir na educação, construindo mais escolas e creches e oferecendo educação de qualidade para todos;

Aumentar o número de guardas municipais e investir em tecnologia para melhorar a segurança pública;

Melhorar a infraestrutura da cidade, pavimentando ruas, construindo pontes e viadutos e melhorando o transporte público.

Gazeta News Guarulhos: Você acredita que o Kaka tem chances de ser eleito vereador?

Wellington: Sim, acredito que o Kaka tem chances de ser eleito vereador. Ele é um candidato forte, com um bom plano de governo e o apoio de uma grande parcela da população do Cabuçu.

Gazeta News Guarulhos: Muito obrigado, Wellington.

Depoimento com Flávio: A Necessidade de Mudança no Cabuçu

Gazeta News Guarulhos: Boa tarde, Flávio. Obrigado por estar conosco hoje.

Flávio: Boa tarde. É um prazer estar aqui.

Gazeta News Guarulhos: O senhor reside em Guarulhos há 35 anos. Como avalia a situação atual do bairro do Cabuçu?

Flávio: O Cabuçu precisa de atenção urgente. O transporte público é precário, especialmente nos horários de pico. Os ônibus são superlotados e a demanda é muito grande. É necessário que a prefeitura e os órgãos competentes invistam mais nesse setor.

Gazeta News Guarulhos: O meio ambiente também é uma preocupação?

Flávio: Sim, com certeza. O sistema Cantareira está sofrendo um grande impacto ambiental e a população do Cabuçu está sendo diretamente afetada. Precisamos de um líder que governe e proteja o meio ambiente.

Gazeta News Guarulhos: Por que o senhor acredita que o Kaka do Cabuçu é o candidato ideal para representar a região?

Flávio: O Kaka é um morador antigo do Cabuçu e conhece todas as necessidades da região. Ele tem se dedicado a lutar por melhorias na qualidade de vida da população.

Gazeta News Guarulhos: O senhor mencionou a questão do lixão próximo ao bairro. Qual o impacto ambiental dessa instalação?

Flávio: O lixão causou um grande desmatamento no sistema Cantareira e diminuiu drasticamente a quantidade de água disponível. Além disso, há relatos de contaminação da água, o que coloca em risco a saúde dos moradores.

Gazeta News Guarulhos: O que precisa ser feito para melhorar a situação do Cabuçu?

Flávio: É necessário investir em transporte público, educação, saúde e segurança. Também é fundamental proteger o meio ambiente e garantir a qualidade de vida da população.

Gazeta News Guarulhos: O senhor acredita que o Kaka do Cabuçu pode fazer a diferença?

Flávio: Sim, eu tenho certeza. O Kaka é um líder comprometido com o Cabuçu e tem o conhecimento e a experiência necessários para fazer a diferença.

Gazeta News Guarulhos: Muito obrigado pelo seu depoimento, Flávio.

Flávio: Obrigado a vocês.

