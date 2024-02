Por Robson Moreira 17:10:40 Eli Corrêa é homenageado pela Águias de Ouro no Carnaval de 2024

Fran Corrêa e Eli Corrêa Filho emocionam em homenagem ao pai no Carnaval

O radialista Eli Corrêa foi homenageado pela escola de samba Águias de Ouro no Carnaval de 2024. A agremiação levou para a avenida o enredo “O Encanto do Rádio: Uma História de Paixão”, que celebrou os 100 anos da rádio no Brasil.

Eli Corrêa, que tem mais de 50 anos de carreira, foi um dos destaques do desfile. Ele desfilou em um carro alegórico que representava a era de ouro do rádio. O radialista também foi homenageado em um samba-enredo que narrava a história do rádio e sua importância para a cultura brasileira.

O desfile da Águias de Ouro foi considerado um dos melhores do Carnaval de 2024. A escola ficou em segundo lugar no Grupo Especial.

Eli Corrêa foi escolhido para ser homenageado por sua longa e vitoriosa carreira no rádio. Ele é considerado um dos maiores radialistas do Brasil.

A escola de samba Águias de Ouro é conhecida por seus desfiles criativos e inovadores. O enredo “O Encanto do Rádio: Uma História de Paixão” foi uma forma de celebrar a importância do rádio para a cultura brasileira.

O desfile da Águias de Ouro foi um sucesso. A escola ficou em segundo lugar no Grupo Especial, o que é considerado um ótimo resultado.

Eli Corrêa se emocionou com a homenagem:

“Estou muito feliz e emocionado com essa homenagem”, disse Eli Corrêa. “O rádio é a minha paixão e poder ser homenageado por uma escola de samba tão importante como a Águias de Ouro é um sonho realizado.”

A homenagem a Eli Corrêa foi uma forma de celebrar a importância do rádio para a cultura brasileira. O rádio é um veículo de comunicação que tem um papel importante na vida das pessoas. Ele informa, educa, diverte e conecta as pessoas.

A homenagem a Eli Corrêa também foi uma forma de reconhecer o talento e a dedicação de um profissional que dedicou sua vida à rádio. Eli Corrêa é um exemplo de profissionalismo e paixão pelo que faz.

A homenagem a Eli Corrêa no Carnaval de 2024 foi um momento emocionante e cheio de simbolismos. A participação de sua nora, Fran Corrêa, e de seu filho, o ex-deputado federal Eli Corrêa Filho, agregou ainda mais significado ao evento.

Fran Corrêa, é empresária, mãe de duas filhas Sophia e Luana , desfilou ao lado do pai em um carro alegórico. Sua presença representou a continuidade da paixão pela comunicação na família Corrêa.

O ex-deputado federal Eli Corrêa Filho também participou do desfile, demonstrando o apoio da família à homenagem. Sua presença reforçou a importância da trajetória de Eli Corrêa para a comunidade e para o país.

A participação de Fran Corrêa e Eli Corrêa Filho na homenagem a Eli Corrêa foi um momento de celebração familiar e profissional. Foi um reconhecimento da importância do radialista para a história do rádio no Brasil e para a cultura popular.

Fran Corrêa desfilou em um carro alegórico que representava a era de ouro do rádio. Ela estava vestida com um figurino que remetia à época.

Eli Corrêa Filho acompanhou o desfile das tribunas. Ele estava emocionado com a homenagem ao pai.

A participação de Fran Corrêa e Eli Corrêa Filho foi um dos pontos altos do desfile da Águias de Ouro.

A homenagem a Eli Corrêa foi um momento marcante para o Carnaval de 2024. Foi uma oportunidade para celebrar a história do rádio no Brasil e a trajetória de um dos maiores radialistas do país. A participação de Fran Corrêa e Eli Corrêa Filho contribuiu para tornar esse momento ainda mais especial.

Fran Corrêa e Eli Corrêa Filho agradeceram o carinho do público nas redes sociais.





