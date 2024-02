Da Redação- 21:53:37 Saidão para presos: Comissão do Senado aprova restrições

CSP aprova restrição de ‘saidão’ para presos condenados; texto vai a Plenário

O que aconteceu:

A Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado Federal aprovou nesta terça-feira (6) o Projeto de Lei (PL) 2.253/2022 que restringe o benefício da saída temporária, conhecido como “saidão”, para presos condenados. O texto agora segue para o Plenário do Senado para ser votado.

O que o projeto de lei propõe:

Fim do saidão para crimes hediondos e graves: O projeto extingue o “saidão” para presos condenados por crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes contra a ordem econômica e o sistema financeiro, e crimes contra a administração pública.

Presos condenados por outros crimes que já tenham sido beneficiados pelo “saidão” e reincidido no crime não receberão mais o benefício. Exame criminológico para progressão de regime: O projeto torna obrigatório a realização de exame criminológico para que um preso possa progredir de regime prisional, medida que hoje é facultativa.

Argumentos a favor da aprovação:

Maior segurança pública: Os defensores do projeto argumentam que a medida vai reduzir a reincidência criminal e aumentar a segurança da população.

Argumentos contra a aprovação:

Violação de direitos humanos: Os críticos do projeto argumentam que a medida é uma violação dos direitos humanos dos presos, pois restringe sua liberdade e ressocialização.

O que acontece agora:

O projeto de lei agora segue para o Plenário do Senado para ser votado. Se for aprovado, segue para a Câmara dos Deputados. Se for aprovado em ambas as casas, vai para sanção ou veto do presidente da República.

