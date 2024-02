Da Redação- 10:08:56. Pânico no céu: Avião da LATAM perde roda e faz pouso de emergência em Guarulhos!

Falha na decolagem no Rio de Janeiro leva Airbus A319 com 96 pessoas a bordo a pousar em Guarulhos.

Um Airbus A319 da LATAM, com 96 pessoas a bordo, perdeu uma roda do trem de pouso traseiro esquerdo durante a decolagem no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O voo LA3923, com destino ao Aeroporto de Congonhas em São Paulo, foi desviado para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, que possui pistas mais longas e adequadas para pousos de emergência.

O piloto do Airbus A319 percebeu a falha logo após a decolagem e, seguindo protocolos de segurança, acionou a torre de controle de Guarulhos. A equipe de solo do aeroporto se preparou para a aterrissagem de emergência, que aconteceu sem maiores problemas.

Após o pouso, os passageiros foram desembarcados em segurança e acolhidos pela LATAM. A companhia aérea está prestando toda a assistência necessária aos passageiros, incluindo a remarcação de voos e o fornecimento de hospedagem e alimentação.

A causa da falha ainda está sendo investigada pela LATAM e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).

Veja alguns pontos importantes sobre o incidente:

Modelo da aeronave: Airbus A319

Airbus A319 Número do voo: LA3923

LA3923 Origem: Aeroporto Santos Dumont (Rio de Janeiro)

Aeroporto Santos Dumont (Rio de Janeiro) Destino: Aeroporto de Congonhas (São Paulo)

Aeroporto de Congonhas (São Paulo) Aeroporto de pouso de emergência: Aeroporto Internacional de Guarulhos

Número de pessoas a bordo: 96

96 Causa da falha: A ser investigada

A ser investigada Assistência aos passageiros: Sendo prestada pela LATAM

Este tipo de incidente, embora raro, é um lembrete da importância dos protocolos de segurança na aviação. A rápida ação do piloto e da equipe de solo de Guarulhos garantiu a segurança de todos os passageiros.

#aviacao #latam #pousodeemergencia #guarulhos #segurança #falhanad e colagem #perdaderoda #airbusa319 #investigacao #assistenciaaospassageiros

