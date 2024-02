O Caminho para o Futuro: Rennan da Silva Simões e sua Jornada na Política

Da Redação- 15:59:40

Rennan da Silva Simões, além de ser um jovem filiado ao PSD e com pretensões políticas para 2024, também possui uma trajetória de engajamento na comunidade de Guarulhos. Ele atuou como:

Conselheiro Gestor da UBS Paraventi por dois mandatos consecutivos: Essa função demonstra seu compromisso com a saúde pública e com a participação da comunidade na gestão das unidades básicas de saúde. Através do Conselho Gestor, Rennan teve a oportunidade de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados na UBS Paraventi, representando os interesses dos usuários e buscando soluções para os problemas enfrentados pela unidade.

Conselheiro do Orçamento Participativo Municipal: Essa participação demonstra seu interesse em contribuir para o desenvolvimento da cidade de Guarulhos e na gestão dos recursos públicos. O Orçamento Participativo é um instrumento importante de democracia participativa, que permite que os cidadãos opinem sobre como os recursos públicos devem ser aplicados. Através do OP, Rennan teve a oportunidade de levar as demandas da comunidade para o conhecimento da Prefeitura e de acompanhar a execução dos investimentos públicos.



Outras informações relevantes sobre Rennan da Silva Simões:

Ex-funcionário da Proguaru: Essa experiência demonstra sua capacidade de trabalhar em equipe e de se dedicar ao serviço público. Na Proguaru, Rennan teve a oportunidade de contribuir para a limpeza urbana da cidade de Guarulhos.

Luta por uma saúde digna para o município de Guarulhos: Essa bandeira demonstra seu compromisso com a saúde pública e com a qualidade de vida da população. Rennan conhece os desafios da saúde pública em Guarulhos e tem propostas para melhorar a qualidade dos serviços prestados à população.

Venceu a depressão: Essa experiência demonstra sua resiliência e sua força de vontade. Rennan é um exemplo de superação e de que é possível superar os desafios da vida. O Caminho para o Futuro: Rennan da Silva Simões e sua Jornada na Política



Conclusão:

p data-sourcepos=”30:1-30:209″>A trajetória de Rennan da Silva Simões demonstra que ele é um jovem comprometido com a comunidade de Guarulhos, com a saúde pública e com o desenvolvimento da cidade. Sua experiência como Conselheiro Gestor da UBS Paraventi, Conselheiro do Orçamento Participativo Municipal e ex-funcionário da Proguaru demonstra sua capacidade de trabalhar em equipe, de se dedicar ao serviço público e de buscar soluções para os problemas da comunidade. Sua luta por uma saúde digna para Guarulhos e sua superação da depressão demonstram seu compromisso com a qualidade de vida da população e sua força de vontade.

