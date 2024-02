16:26:33 Abel Ferreira fala sobre a vitória do Palmeiras sobre o Flamengo:

Em entrevista após a partida, o técnico Abel Ferreira destacou a importância da vitória do Palmeiras sobre o Flamengo, no Allianz Parque, pela 5ª rodada do Brasileirão. O Verdão venceu por 2 a 1, com gols de Raphael Veiga e Gustavo Scarpa, e se isolou na liderança do campeonato.

Ferreira elogiou a atuação do time, principalmente no segundo tempo, quando o Palmeiras conseguiu controlar o jogo e criar chances de gol. Ele também destacou a importância da força da equipe, que soube superar as dificuldades e conquistar os três pontos.

Sobre a briga pelo título, o técnico português se mostrou confiante, mas ponderado. Afirmou que o Palmeiras está no caminho certo, mas que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Ele também destacou a qualidade dos adversários e a importância de manter a regularidade.

Confira alguns dos principais pontos da entrevista de Abel Ferreira:

Elogio à atuação do time: “No segundo tempo, fizemos um grande jogo. Conseguimos controlar o jogo, criar chances de gol e merecíamos a vitória.”

“No segundo tempo, fizemos um grande jogo. Conseguimos controlar o jogo, criar chances de gol e merecíamos a vitória.” Força da equipe: “O Palmeiras é um time forte, que sabe superar as dificuldades. É um grupo unido, que trabalha duro e que está sempre buscando a vitória.”

“O Palmeiras é um time forte, que sabe superar as dificuldades. É um grupo unido, que trabalha duro e que está sempre buscando a vitória.” Briga pelo título: “Estamos no caminho certo, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. O campeonato é muito equilibrado e temos que manter a regularidade.”

“Estamos no caminho certo, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. O campeonato é muito equilibrado e temos que manter a regularidade.” Qualidade dos adversários: “Todos os times do Brasileirão são muito qualificados. Temos que respeitar todos os adversários e sempre buscar o nosso melhor.”

"Todos os times do Brasileirão são muito qualificados. Temos que respeitar todos os adversários e sempre buscar o nosso melhor."

p data-sourcepos=”16:1-16:195″>Com a vitória sobre o Flamengo, o Palmeiras se isolou na liderança do Brasileirão, com 13 pontos. O time volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, fora de casa.

