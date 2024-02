Da-Redação 18:46:33. Dinheiro sujo nos eventos?

Programa defendido por Lira tem aumento de R$ 12,6 bilhões e gera suspeitas de lavagem de dinheiro.

Suspeita de Lavagem de Dinheiro Envolve Programa Defendido por Lira: Líderes Cobram Explicações

A Fazenda Nacional está sob investigação por suspeitas de lavagem de dinheiro em um programa defendido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O programa, chamado “Eventos Culturais”, teve um aumento exponencial de custos no ano passado, com o valor declarado pelas empresas participantes chegando a R$ 17 bilhões, enquanto a estimativa inicial era de R$ 4,4 bilhões.

Dinheiro sujo nos eventos?

Líderes do setor de eventos e da sociedade civil estão cobrando explicações do governo sobre as discrepâncias nos valores e as suspeitas de irregularidades. As principais preocupações são:

Diante da gravidade das suspeitas, os líderes do setor de eventos e da sociedade civil exigem:

Investigação rigorosa: Uma investigação independente e imparcial para apurar as denúncias de lavagem de dinheiro e outros crimes.

Uma investigação independente e imparcial para apurar as denúncias de lavagem de dinheiro e outros crimes. Apuração de responsabilidades: Punição exemplar para os responsáveis pelas irregularidades, caso sejam confirmadas.

Punição exemplar para os responsáveis pelas irregularidades, caso sejam confirmadas. Maior transparência: Maior abertura do governo na divulgação de informações sobre o programa, incluindo os nomes das empresas participantes, os valores recebidos e os serviços prestados.

p data-sourcepos=”17:1-17:237″>A situação é complexa e exige uma investigação profunda para determinar se houve ou não crimes. É importante que o governo seja transparente e colabore com as investigações para que a verdade seja apurada e os responsáveis sejam punidos.

