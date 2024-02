Por Robson Moreira 00:06:02 Celso Russomanno ameaçado em Guarulhos durante fiscalização

Supermercado alvo de denúncia ameaça Russomanno

Celso Russomanno e sua equipe foram ameaçados durante a gravação do quadro “Patrulha do Consumidor” em um supermercado no bairro Pimentas, em Guarulhos.

A equipe de Russomanno recebeu uma denúncia sobre a venda de produtos vencidos e carne armazenada incorretamente no supermercado. Durante a fiscalização, um homem que se identificou como gerente do local se exaltou e proferiu ameaças contra o deputado.

Intervenção da Polícia Militar:

A Polícia Militar foi acionada para controlar a situação e garantir a segurança da equipe. As autoridades estão investigando o caso.

Celso Russomanno se manifesta sobre as ameaças:

Em suas redes sociais, Celso Russomanno repudiou as ameaças e afirmou que não se intimidará com “bandidos e criminosos”. Ele também destacou a importância do trabalho do “Patrulha do Consumidor” na defesa dos direitos dos consumidores.

Repercussão do caso:

O caso repercutiu na mídia e gerou debates sobre a segurança dos profissionais que atuam na defesa do consumidor.

Outras notícias sobre Celso Russomanno em Guarulhos:

Em 2023, Russomanno foi homenageado pela Câmara Municipal de Guarulhos pelos seus serviços prestados à comunidade.

Em 2022, ele intermediou a resolução de um problema entre moradores e uma construtora no município.

