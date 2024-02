Por Redação-12:14:48 Revolucionando o Combate à Obesidade

Febre nas redes sociais, mas funciona mesmo?

O medicamento injetável que vem transformando o tratamento para obesidade, e virou febre nas redes sociais, é a semaglutida. Ela é vendida sob as marcas Wegovy e Ozempic.

A semaglutida é um análogo do hormônio GLP-1, que atua no controle do apetite e da saciedade. Ela é injetada uma vez por semana e pode ajudar as pessoas a perderem peso de forma significativa.

Alguns dos benefícios da semaglutida incluem:

No entanto, a semaglutida também pode ter alguns efeitos colaterais, como:

Náuseas

Vômitos

Diarreia

Prisão de ventre

Fadiga

Dor de cabeça

A semaglutida é um medicamento eficaz para o tratamento da obesidade, mas é importante conversar com um médico antes de iniciar o tratamento.

Aqui estão alguns pontos importantes a serem considerados:

A semaglutida não é um milagre. Ela deve ser usada em conjunto com uma dieta saudável e exercícios físicos para melhores resultados.

A semaglutida é um medicamento caro. O custo do tratamento pode variar de acordo com a dosagem e o plano de saúde.

A semaglutida não é indicada para todos. Pessoas com histórico de pancreatite, câncer medular de tireoide ou alergia à semaglutida não devem usar este medicamento.

p data-sourcepos=”33:1-33:149″>Se você está pensando em usar a semaglutida para tratar a obesidade, converse com seu médico para saber se este medicamento é adequado para você.

