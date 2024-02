Por Redação-12:30:54 Lula anuncia financiamento do BNDES para o Rodoanel Norte

BNDES libera R$ 1,35 bilhão para construção do Rodoanel Norte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na última sexta-feira (02/02) o financiamento do BNDES para a construção do Rodoanel Norte, que ligará Guarulhos a São Paulo. O investimento total do projeto é de R$ 8,4 bilhões, dos quais R$ 1,35 bilhão serão financiados pelo BNDES.

O anúncio foi feito durante visita do presidente às obras do Túnel Santos-Guarujá, no litoral paulista. Lula destacou a importância do Rodoanel Norte para a região metropolitana de São Paulo, afirmando que a obra vai gerar milhares de empregos e melhorar a logística da região.

Alguns pontos importantes sobre o financiamento do BNDES para o Rodoanel Norte:

O Rodoanel Norte terá 44,8 km de extensão e ligará a Rodovia Dutra à Rodovia Ayrton Senna, passando por Guarulhos, Arujá, Itaquaquecetuba e São Paulo. A obra está dividida em três trechos:

Trecho Norte: 22,8 km, entre a Rodovia Dutra e a Rodovia Presidente Dutra (Ayrton Senna).

Trecho Leste: 10,2 km, entre a Rodovia Presidente Dutra (Ayrton Senna) e a Rodovia Fernão Dias.

Trecho Sul: 11,8 km, entre a Rodovia Fernão Dias e a Rodovia dos Bandeirantes.

A previsão é que o Rodoanel Norte seja concluído em 2027. A obra vai beneficiar diretamente cerca de 10 milhões de pessoas e deve gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

p data-sourcepos=”20:1-20:164″>O financiamento do BNDES para o Rodoanel Norte é uma importante iniciativa do Governo Federal para impulsionar a infraestrutura do país e gerar emprego e renda.

