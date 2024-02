Por Redação 12:44:59 Moraes autoriza acesso de Carlos Bolsonaro à investigação da “Abin Paralela”

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na quarta-feira (31) o acesso da defesa do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) aos autos do inquérito da Polícia Federal (PF) que apura indícios de uma rede de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

A decisão de Moraes se limita aos elementos de prova documentados nos autos e não se estende às diligências em andamento. Isso significa que Carlos Bolsonaro e seus advogados podem ter acesso a documentos como relatórios, depoimentos e mensagens trocadas entre os investigados, mas não podem acompanhar as investigações em tempo real.

A autorização de Moraes foi dada após a defesa de Carlos Bolsonaro pedir acesso aos autos do inquérito, alegando que o vereador não teve a oportunidade de se defender das acusações.

O que é a “Abin Paralela”?

A “Abin Paralela” é um suposto esquema de espionagem ilegal que teria sido montado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O inquérito que investiga o caso foi aberto em 2022 após a PF encontrar indícios de que a Abin estava sendo usada para monitorar adversários políticos do governo.

Carlos Bolsonaro e a “Abin Paralela”

Carlos Bolsonaro é um dos investigados no inquérito da “Abin Paralela”. A PF encontrou mensagens trocadas entre o vereador e o ex-diretor-geral da Abin, Alexandre Ramagem, que sugerem que Carlos Bolsonaro teria conhecimento do esquema de espionagem.

O que significa a decisão de Moraes?

A decisão de Moraes de autorizar o acesso de Carlos Bolsonaro aos autos do inquérito é um passo importante para a defesa do vereador. Com acesso às provas, a defesa poderá analisar as acusações e preparar a sua estratégia de defesa.

No entanto, a decisão também pode atrasar as investigações, pois a PF terá que suspender as diligências enquanto a defesa de Carlos Bolsonaro analisa os autos.

O que esperar daqui para frente?

As investigações da “Abin Paralela” devem continuar nos próximos meses. A PF ainda precisa ouvir diversas testemunhas e analisar uma grande quantidade de documentos.

É possível que novos nomes sejam envolvidos no caso e que a PF peça a prisão de alguns dos investigados.

p data-sourcepos=”27:1-27:146″>A decisão de Moraes de autorizar o acesso de Carlos Bolsonaro aos autos do inquérito pode ter um impacto significativo no curso das investigações.

