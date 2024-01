Por Redaçao 09:56:10 Homem em fuga da PM invade aeroporto de Guarulhos

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Homem procurado pela Justiça invade aeroporto de Guarulhos e causa transtornos

Um homem que invadiu o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, na terça-feira (30), ainda não foi localizado. As buscas continuam dentro e fora do aeroporto, mas até o momento não há informações sobre sua captura.

Homem em fuga da PM invade aeroporto de Guarulhos

O homem, que não teve a identidade revelada, estava sendo perseguido pela Polícia Militar quando invadiu a área de mata do aeroporto. Ele fugiu para o interior da mata e não foi mais visto.

A invasão do homem causou alguns transtornos nas operações do aeroporto. Os pousos e decolagens passaram a ser feitos alternadamente apenas pela pista 28R. As operações foram retomadas normalmente na quarta-feira (31).

A Polícia Militar não divulgou mais informações sobre o caso, mas informou que as buscas continuam.

Ataque causou transtorno nas operações do aeroporto

A invasão do homem causou alguns transtornos nas operações do aeroporto de Guarulhos. Os pousos e decolagens passaram a ser feitos alternadamente apenas pela pista 28R. As operações foram retomadas normalmente na quarta-feira (31).

O aeroporto informou que a invasão do homem não causou nenhum dano às instalações. No entanto, os passageiros que estavam no aeroporto no momento da invasão relataram momentos de tensão.

Buscas continuam dentro e fora do aeroporto

As buscas pelo homem que invadiu o aeroporto de Guarulhos continuam dentro e fora do aeroporto. A Polícia Militar está usando helicópteros e cães farejadores para tentar localizar o suspeito.

Homem em fuga da PM invade aeroporto de Guarulhos

<

p data-sourcepos=”21:1-21:184″>Até o momento, não há informações sobre o que o homem estava fazendo no aeroporto ou por que ele fugiu da Polícia Militar. A Polícia Militar não divulgou mais informações sobre o caso.

Share this: X

More

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

WhatsApp



Like this: Like Loading...