Por Redação 08:22:21 Vasco pede que árbitro nunca mais apite jogos do clube

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Vasco pede punição para árbitro que apitou derrota para o Flamengo

O Vasco entrou com um pedido na Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que o árbitro Dewson Fernando Freitas, que apitou a derrota do clube para o Flamengo no último domingo, nunca mais apite jogos do clube. O Vasco alega que Freitas cometeu erros graves na partida, que prejudicaram o time.

Vasco pede que árbitro nunca mais apite jogos do clube

O Vasco perdeu para o Flamengo por 2 a 1, no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. O time cruzmaltino reclamou de dois lances em que Freitas não marcou pênaltis para o Vasco. No primeiro lance, o zagueiro do Flamengo David Luiz derrubou o atacante do Vasco Nenê dentro da área. No segundo lance, o zagueiro do Flamengo Gustavo Henrique acertou o rosto do atacante do Vasco Gabriel Pec dentro da área.

Vasco pede que árbitro nunca mais apite jogos do clube

O Vasco também reclamou de uma decisão de Freitas na segunda etapa do jogo. O árbitro marcou um pênalti para o Flamengo após o zagueiro do Vasco Léo Matos tocar a bola com a mão dentro da área. No entanto, a imagem do lance mostrou que a bola tocou no peito de Léo Matos.

O Vasco está indignado com a arbitragem de Freitas e pede punição para o árbitro. O clube também pede que a CBF tome medidas para melhorar a arbitragem no futebol brasileiro.

Vasco pede que árbitro nunca mais apite jogos do clube

Share this: X

More

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

WhatsApp



Like this: Like Loading...