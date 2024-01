08:06:39 Palmeiras não jogará no Allianz Parque com gramado ruim

Palmeiras abandona Allianz Parque por causa do gramado ruim

A decisão do Palmeiras foi tomada após a partida contra o Santos, no último domingo, que terminou com vitória do time alviverde por 2 a 1. O gramado do Allianz Parque foi bastante criticado pelos jogadores de ambos os times, que reclamaram de buracos e ondulações.

O Palmeiras já comunicou a Federação Paulista de Futebol (FPF) sobre a decisão. A FPF ainda não se manifestou sobre o caso.

Ainda não há previsão de quando o gramado do Allianz Parque será melhorado. A empresa responsável pela manutenção do campo, a Soccer Grass, informou que está trabalhando para solucionar o problema.

A decisão do Palmeiras pode causar transtornos ao clube, que terá que buscar um estádio alternativo para mandar os seus jogos. O Palmeiras tem jogos importantes pela frente, como a estreia na Copa Libertadores, contra o Independiente Petrolero, da Bolívia, no dia 7 de fevereiro.

