20:43:10 Wonder of the Seas: o maior navio de cruzeiro do mundo

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Wonder of the Seas: uma experiência de cruzeiro épica

O Wonder of the Seas é o maior navio de cruzeiro do planeta. Ele tem capacidade para transportar quase oito mil passageiros e pesa cinco vezes mais que o Titanic.

O navio foi construído pela Royal Caribbean e foi lançado em abril de 2022. Ele tem 362 metros de comprimento e 64 metros de largura.

O Wonder of the Seas oferece uma variedade de atrações, incluindo:

O navio fará sua viagem inaugural em 4 de março de 2023, de Fort Lauderdale, na Flórida, para Barcelona, na Espanha.

O Wonder of the Seas é uma atração turística impressionante que oferece aos passageiros uma variedade de experiências inesquecíveis.

<

p data-sourcepos=”20:1-20:132″>

Share this: X

More

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

WhatsApp



Like this: Like Loading...