As investigações apontam que os suspeitos se reuniam antes dos jogos para planejar as agressões. Eles também usavam roupas e símbolos do time de futebol para confundir as autoridades.

“Milícia organizada é presa por violência em estádios de futebol”

A polícia acredita que a milícia foi responsável por uma série de agressões violentas em estádios de futebol nos últimos anos. Os suspeitos podem responder por formação de quadrilha, lesão corporal e incitação à violência.