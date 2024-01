Por Ranyery 19:44:51 Síndrome do Pequeno Poder e suas Consequências

Síndrome do Pequeno Poder e suas Consequências

Já parou para pensar quantas vezes em nosso dia-a-dia passamos por situações que as pessoas praticamente “esfregam em nossa cara” o poder que exercem sobre nossa vida? Não? Então vamos imaginar uma situação hipotética. Um empresário necessita de documentos urgentes para regularizar sua empresa. Ele entra em contato com o órgão responsável, realiza tudo na data correta, anexa todas as informações necessárias e então… os documentos simplesmente não são entregue no dia combinado. Confuso, o empresário analisa o protocolo, confirma os dados e tenta telefonar para saber o que aconteceu. Tenta uma, duas, três, vinte vezes e nada. Ai entra em contato por e-mail e continua sem resposta. Nisso já se passaram dias. E como falam: “tempo é dinheiro”. Já sem alternativa, ele resolve ir pessoalmente ao local como última esperança. Aguarda pelo menos três horas só para ser atendido e simplesmente o funcionário responde que houve um erro no sistema, não tendo nada para ser feito até que a situação se normalize. Como fica a cabeça desse empresário diante dessa situação com seus boletos vencendo e compromissos que não podem ser adiados? O que ele pode fazer? Acredito que a partir desse momento surgem duas opções lógicas. Ou ele impõe sua vontade e cria um embate para que tudo se resolva o mais rápido possível de forma agressiva ou pede “pelo amor de Deus” que sem aquela documentação ele não pode trabalhar, praticamente se humilhando para conseguir resolver a situação. Independente da situação escolhida, podemos analisar o ponto principal desse artigo através de um ditado muito popular no Brasil, demonstrando como nosso país funciona até os dias de hoje: “Manda quem pode, obedece quem tem juízo!”

A reflexão é até que ponto as pessoas consideram a empatia nas diferentes situações que somos confrontados, ou se a verdadeira motivação é realmente usufruir do prazer que o poder e o domínio do controle da vida alheia pode proporcionar, popularizando assim uma Síndrome que está cada vez mais evidente em nossa cultura, a do Pequeno ou Micro Poder, onde determinadas pessoas que por adquirirem certa autoridade, acreditam ser superiores aos demais e, com isso, oprimem, abusando do poder que tem de várias maneiras diferentes, muitas vezes por serem essenciais para a resolução de demandas essenciais para a outra parte, como no exemplo citado.

Mas o que leva alguém a ter esse tipo de reação? Como é possível sentir prazer em rebaixar outra pessoa somente para se sentir superior e dono da situação?

Já há muito tempo estamos em uma fase de degradação moral e de valores, onde a sociedade involui constantemente para o abismo de ignorância. Lembro que na época da pandemia vários “entendidos” comentaram que ali nasceria um novo ciclo da raça humana, onde todos trabalhariam em conjunto para um mundo melhor, com mais amor e irmandade. Mas esse caso foi idêntico como a representação do famoso meme da expectativa e realidade.

A questão é que vivenciamos em uma sociedade doente, com duas guerras em andamento sem prazo para se encerrar, vários “barris de pólvora” prontos para explodir, ódio gratuito, promoção da violência e valorização do dinheiro e poder como “status quo” para uma vida bem sucedida, imposta por um sistema de pensamento coletivo, sendo incentivado pela mídia como padrão de vida ideal em um “bombardeio” diário de informações direcionadas.

Dentro do Sistema que vivemos, existe a inversão de valores e o pior, não podendo ser questionado, justamente por se tratar de uma guerra do coletivo contra o pensamento individual. O que é ensinado pela mídia deve ser interiorizado como verdade absoluta pela sociedade, mesmo que seja forçado. Por isso a Síndrome do Pequeno Poder é aceita como algo normal. Mas existe solução para o caos que estamos vivendo?

Me questiono frequentemente sobre essa situação. Porque as pessoas não se revoltam com as decisões unilaterais de juízes que libertam presos de alta periculosidade que matam e destroem famílias? Porque não reivindicamos nossos direitos e entregamos nossas vidas na mão de políticos mal preparados que só visam seus próprios benefícios? Porque não lutar por um futuro decente em uma realidade que cada vez mais parece sem esperanças? Essa preguiça não se repete quando o assunto é saber o que acontece na vida dos famosos, em aprender novas dancinhas e coreografias para o carnaval ou seguir pseudoinfluenciadores que nos mostram o quanto temos que ser deprimentes para conquistar dinheiro e fama.

As redes sociais são o exemplo de como a consciência coletiva está transtornada. Se você simplesmente tiver uma opinião diferente do senso comum, buscam te esquartejar socialmente, o chamando “cancelamento”, como se fossem os únicos donos da verdade. Hoje em dia as pessoas acusam, julgam e sentenciam de acordo com o seu próprio entendimento, mesmo sendo totalmente ignorantes sobre o tema em questão. Uma frase interessante, que não tem um consenso a quem é atribuída, fala que: “Toda verdade passa por três estágios. No primeiro, ela é ridicularizada. No segundo, é rejeitada com violência. No terceiro, é aceita como evidente por si própria.”

Enquanto seguirmos a cartilha do senso comum como “cordeirinhos”, iremos, mesmo que inconscientemente, proteger os bandidos e vendar os olhos para a justiça que deve ser promovida.

Thomas Sowell, um dos maiores pensadores sociais da atualidade, nos faz pensar sobre a falta de responsabilidade dos dias atuais. Será que um dia conseguiremos ter unidade como sociedade para sair dessa situação, escolhendo as ações corretas para decidir nosso futuro? Deixo uma frase do autor para reflexão:

“É difícil imaginar uma maneira mais estúpida ou mais perigosa de tomar decisões do que colocar essas decisões nas mãos de pessoas que não pagam preço por estarem erradas.”

