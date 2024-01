10:58:49 Prefeitura de Guarulhos intensifica ações contra dengue

Prefeitura intensifica ações preventivas diante do ressurgimento do sorotipo 3 da dengue em São Paulo

A Prefeitura de Guarulhos está intensificando as ações preventivas contra a dengue, diante do ressurgimento do sorotipo 3 da doença na cidade. A secretaria de Saúde está realizando ações de conscientização da população, além de coletas de larvas e mosquitos adultos.

Segundo a secretaria, o sorotipo 3 é o mais agressivo da dengue e pode causar complicações graves, como hemorragias e falência de órgãos. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se prolifera em locais com água parada.

A prefeitura está orientando a população a manter os quintais limpos, evitar o acúmulo de água em pneus, garrafas e outros objetos, e descartar o lixo corretamente.