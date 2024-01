10:50:38 Houthis lançam mísseis contra navio americano no Mar Vermelho

Ataque ocorre horas após ataques dos EUA ao Iêmen

Os Houthis, um grupo rebelde apoiado pelo Irã, dispararam mísseis contra outro navio americano no Mar Vermelho na quinta-feira, 19 de janeiro de 2024. O ataque ocorreu horas após ataques militares dos EUA contra alvos dos Houthis no Iêmen.

Os mísseis atingiram o M/V Chem Ranger, um navio de carga de propriedade dos EUA, mas não causaram danos ou feridos. O navio continuou navegando.

Os Houthis reivindicaram o ataque e disseram que foi uma resposta aos ataques dos EUA no Iêmen. Os EUA disseram que os ataques foram uma medida defensiva contra os Houthis, que têm lançado ataques contra navios comerciais no Mar Vermelho.

O conflito no Iêmen está em andamento há mais de sete anos e já matou mais de 377.000 pessoas. Os Houthis controlam a capital do Iêmen, Sanaa, e partes do norte do país. O governo do Iêmen, apoiado pelos EUA, controla o sul do país.

Grupo rebelde Houthis

Os ataques dos Houthis contra navios comerciais no Mar Vermelho são uma preocupação crescente para os EUA e seus aliados. O Mar Vermelho é uma importante rota de transporte para o comércio global.

