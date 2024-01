11:47:07 Enquetes apontam Beatriz como a mais votada

Davi e Lucas Pizane também estão na berlinda, mas com chances de se salvarem. Davi está com uma rejeição de cerca de 25%, enquanto Lucas Pizane está com uma rejeição de cerca de 5%.

A votação para definir quem sai da casa será realizada na próxima terça-feira, 23 de janeiro.

p data-sourcepos=”9:1-9:186″>É importante ressaltar que as enquetes não são uma garantia de resultado. O público pode mudar de ideia até o dia da votação, e o resultado pode ser diferente do que as enquetes apontam.

