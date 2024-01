11:31:44 Beatriz, do BBB24, não foi dançarina do Faustão

Beatriz do BBB24 fez teste para o Faustão, mas não passou

Em 17 de janeiro de 2024, uma foto de Beatriz surgiu nas redes sociais, mostrando ela usando um figurino de dançarina do programa do Faustão. A foto foi publicada por ela mesma em julho de 2022, quando o programa ainda era exibido pela Band.

A foto gerou polêmica na internet, com alguns internautas questionando se Beatriz teria sido dançarina do programa. No entanto, a equipe da participante negou a informação.

Em comunicado publicado no Twitter, a equipe de Beatriz afirmou que ela fez apenas um teste para ser dançarina do Faustão, mas não foi aprovada. “Mas ficou muito feliz com a experiência”, disse a equipe.

Portanto, a resposta é: Beatriz participou de um teste para ser dançarina do Faustão, mas não passou. Ela não foi dançarina do programa.

