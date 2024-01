Música Gospel Mais Tocada de 2023

Biografia: Fernandinho é um cantor brasileiro de música gospel. Nascido em Belo Horizonte, em 1979, começou sua carreira musical em 2004, com o lançamento do álbum “O Caminho do Milagre”. Desde então, lançou mais de 10 álbuns, que venderam mais de 10 milhões de cópias no Brasil. Fernandinho é conhecido por suas músicas de adoração e louvor, que são populares em igrejas e eventos religiosos.