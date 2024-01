19:26:27 Governo do Estado de São Paulo libera 340 cartas de crédito imobiliário para famílias pobres de Guarulhos

O Governo do Estado de São Paulo anunciou, na última quarta-feira (17), a liberação de mais 340 cartas de crédito imobiliário para famílias pobres de Guarulhos. O programa, chamado “Casa Paulista”, oferece financiamentos com juros subsidiados para famílias com renda mensal de até R$ 5 mil.

As cartas de crédito serão disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal e podem ser usadas para a compra de imóveis novos ou usados, em qualquer parte do estado. O valor máximo do financiamento é de R$ 200 mil e o prazo de pagamento é de até 30 anos.

Para participar do programa, as famílias interessadas devem atender aos seguintes requisitos:

Renda mensal de até R$ 5 mil;

Não possuir imóvel;

Não ter financiamento imobiliário ativo;

Não ter dívidas em atraso com a Receita Federal ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.



As inscrições para o programa podem ser feitas no site da Caixa Econômica Federal. O prazo para se inscrever vai até o dia 31 de março de 2024.

A liberação das novas cartas de crédito é uma medida importante para o acesso à moradia para as famílias pobres de Guarulhos. O programa Casa Paulista já beneficiou mais de 1.500 famílias na cidade desde sua criação, em 2022.

A expectativa é que as novas cartas de crédito ajudem a reduzir o déficit habitacional na cidade, que é estimado em cerca de 40 mil unidades.

