11:53:58 A prefeitura da cidade anunciou que vai investir R$ 100 milhões na recuperação de estradas e calçadas.

O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade, Gustavo Henric Costa, em uma coletiva de imprensa na última segunda-feira (15). O objetivo do investimento é melhorar a infraestrutura da cidade e garantir a segurança dos moradores.

Os recursos serão destinados à recuperação de estradas municipais, incluindo as que passam por bairros como Vila Galvão, Ponte Grande e Pimentas. Também serão investidos na recuperação de calçadas, principalmente em áreas de grande fluxo de pessoas, como o centro da cidade.

O investimento será realizado em etapas e deve durar cerca de um ano. A prefeitura ainda não divulgou o cronograma das obras.

A recuperação de estradas e calçadas é uma demanda antiga da população de Guarulhos. As vias da cidade estão em estado precário, com buracos, rachaduras e falta de sinalização. As calçadas também estão em condições ruins, dificultando a circulação de pedestres.

O investimento anunciado pela prefeitura é uma medida importante para melhorar a qualidade de vida dos moradores de Guarulhos. As obras devem garantir mais segurança e conforto para quem circula pela cidade.