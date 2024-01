19:00:24 Fóssil de dinossauro carnívoro inédito é encontrado no Brasil

Venetoraptor gassenae, um abelissauro de 3 metros de comprimento, viveu há 230 milhões de anos

A descoberta de um novo fóssil de dinossauro no Brasil foi anunciada no dia 20 de dezembro de 2023. O fóssil foi encontrado em um sítio arqueológico na região de São João do Polêsine, no Rio Grande do Sul, e pertence a um dinossauro carnívoro da família dos abelissauros.

O dinossauro foi batizado de Venetoraptor gassenae, em homenagem à localidade onde foi encontrado e à professora Valserina Maria Bulegon Gassen, fundadora do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia (Cappa/UFSM).

O fóssil é composto por cerca de 50 fragmentos, incluindo partes do crânio, osso do braço, osso da perna e vértebras. A análise desses fragmentos indica que o Venetoraptor gassenae tinha cerca de 3 metros de comprimento e pesava cerca de 200 quilos.

O dinossauro viveu há cerca de 230 milhões de anos, no período Triássico. Ele era um predador rápido e ágil, com garras afiadas e dentes serrilhados.

A descoberta do Venetoraptor gassenae é importante porque fornece novas informações sobre a diversidade e a evolução dos dinossauros na América do Sul. O dinossauro é o primeiro abelissauro encontrado no Brasil e o mais completo de sua espécie já encontrado na América Latina.