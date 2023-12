17:08:46 Jogador do PSG Guarulhos, Enrico Nieuwenhoff, é o novo atleta entrevistado pela Gazeta News Guarulhos

. Jogador do PSG Guarulhos, Enrico Nieuwenhoff, sonha em ser um jogador Profissional de Futebol e quem sabe um dia jogar na Seleção Brasileira.

Olá, eu sou Robson Moreira Jornalista da Gazeta News Gng , e estou aqui hoje com Enrico Pereira Nieuwenhoff, um jovem jogador de futebol de 10 anos de idade que joga atualmente no PSG Guarulhos. Enrico, seja bem-vindo ao nosso documentário.

Boa tarde, Enrico. Seja bem-vindo à Gazeta News Guarulhos.

Obrigado por me receber.

Estamos aqui hoje para falar sobre a sua carreira no futebol. Você tem apenas 10 anos de idade, mas já é um jogador sub-10 do PSG Guarulhos. Como você começou a jogar futebol?

Comecei a jogar futebol na escolinha de futebol do Falcão com 5 anos de idade. Com a pandemia, tive que parar. Fiquei apenas jogando e treinando com meu pai e meu avô. Eu sempre gostei de jogar e fui me apaixonando cada vez mais pelo esporte. Quando eu tinha 8 anos, fui conhecer a escolinha do PSG Guarulhos e com menos de 5 meses, fui convidado pelo Prof. Edmilson a fazer um teste no grupo de Elite do PSG Guarulhos. Passei no teste e comecei a jogar nas categorias Psg Academyguarulhos Time elite..

É uma história muito inspiradora. Você deve ter muito talento para ter sido selecionado para jogar no PSG Guarulhos tão jovem.

Obrigado. Eu sempre me dediquei muito ao futebol, e isso me ajudou a chegar até aqui.

Vamos começar a entrevista, então.

Perguntas

1. Gazeta News Gng— Qual é a sua posição no campo?

Começei como Ala Direito e atualmente faço a posição de meia armador.

2. Gazeta News Gng– Há quanto tempo você joga futebol?

Jogo bola desde os meus 5 anos de idade.

3. Gazeta News Gng— Qual é o seu clube atual?

Atualmente estou jogando no PSG Guarulhos.

4. Gazeta News Gng— Qual é o seu sonho como jogador?

Ser jogador profissional.

5. Gazeta News Gng— Quais são os seus principais títulos e conquistas?

Já venci alguns campeonatos pelo PSG Guarulhos. Ano passado ficamos em em 2º lugar na CUP PSG Brasil, jogando na Arena Fonte Nova -BA. Também participo de competições defendendo a escola que estudo.

6. Gazeta News Gng— Quais são os seus principais ídolos no futebol?

Mbappé, Messi, Neymar, Rodrygo, Vini Jr, Lucas Moura e Bellingham

7. Gazeta News Gng— Quais são os seus principais desafios como jogador jovem?

Aprender a driblar cada vez mais, ser um armador, ganhar força e treinar sempre.

8.Gazeta News Gng— O que você acha que é preciso para ser um jogador profissional de sucesso?

Jogar em equipe, Humildade, Respeito, Dedicação e Objetivo

9. Gazeta News Gng— Quais são seus principais hobbies fora do futebol?

Jogar video game e brincar com meus amigos

10. Gazeta News Gng— Quais são seus planos para o futuro?

Estudar e dedicação para ser um jogador de futebol profissional

11. Gazeta News Gng— Qual é a sua mensagem para os jovens que sonham em ser jogadores de futebol?

Que busquem seus sonhos com humildade e respeito aos amigos de time.

12.Gazeta News Gng-– O que você acha da atual situação do futebol brasileiro?

Quando assisto o futebol do Brasil, vejo que alguns jogadores precisam de mais treinamentos, porque erram muitos passes e finalizações.

13. Gazeta News Gng— Quais são as suas expectativas para a Copa do Mundo de 2026?

Gostaria que o Brasil fosse campeão.

14. Gazeta News Gng— Você tem algum conselho para jovens jogadores que estão começando como você no futebol?

Ter dedicação aos treinos e se esforçarem cada vez mais,

15. Gazeta News Gng— Você tem alguma história interessante para contar sobre sua carreira?

Tive a oportunidade de jogar em um estádio profissional, ne troquei no vestiário dos jogadores e entrei em campo como jogador profissional. Fiz gol em um estádio profissional (Fonte Nova e Beira Rio). Participei de uma coletiva de imprensa com uma uma reporter esportiva. Vivi um pouco de um jogador profissional. Foi muito legal!

16. Gazeta News Gng— Qual é o seu momento mais marcante no futebol até agora?

Ter jogado em dois estádios profissionais, Fonte Nova e Beira Rio.

17. Gazeta News Gng—Qual é o seu objetivo para o próximo ano?

Treinar bastante, jogar futebol de salão pela minha escola e treinar futebol de Campo.Quero disputar diversos campeonatos.

18. Gazeta News Gng—O que você acha que o futebol pode fazer para melhorar a sociedade?

Tirar os meninos da rua e dar oportunidade para muitas crianças.

19. Gazeta News Gng—O que você acha que é o futuro do futebol?

Eu espero que o futebol seja cada vez melhor.

20. Gazeta News Gng—Qual é a sua frase favorita?

Juntos somos mais fortes

21. Gazeta News Gng—O que você achou do campeonato da CUP Brasil 2023 do PSG?

Foi um desafio para nós, pois jogamos sem reserva. Jogamos com um calor de 40º e não tinhamos como substituir ninguém. Foi uma experiência muito legal e fomos muito bem.

**** Enrico, obrigado por nos conceder esta entrevista. É um prazer conhecer sua história e seu sonho de jogar na Seleção Brasileira.

**** Aproveitando que estamos na época do Natal, gostaria de lhe desejar um feliz Natal e um próspero ano novo. Que o espírito natalino encha seu coração de amor e alegria, e que o ano novo traga a você muita saúde, paz e sucesso em sua carreira.

**** Que o seu sonho de jogar na Seleção Brasileira se realize, e que você possa inspirar outras crianças e jovens a seguirem seus sonhos.

**** Até breve, Enrico!

Veja Fotos.

