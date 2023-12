#news10:13:38 PIB do Brasil cresce 0,1% no 3º trimestre de 2023, mas segue abaixo do esperado

Economia brasileira acumula alta de 3,2% em 2023

Guarulhos, 5 de dezembro de 2023 – O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2023, na comparação com o trimestre anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou abaixo da expectativa do mercado, que era de alta de 0,3%.

No acumulado de 2023, o PIB brasileiro acumula alta de 3,2%, mas ainda está abaixo do patamar pré-pandemia, de 4,1%.

O crescimento de 0,1% no terceiro trimestre foi puxado pelo setor de serviços, que cresceu 0,3%. O setor industrial cresceu 0,1% e o setor agropecuário recuou 0,6%.

Apesar do resultado abaixo do esperado, o PIB do Brasil segue em trajetória de recuperação. O governo federal espera que a economia cresça 2,5% em 2023.

