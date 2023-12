21:54:21 Influenciadores digitais são investigados por esquema de jogos de azar ilegais

Jogo do Tigre promete ganhos fabulosos, mas deixa vítimas no prejuízo

A polícia investiga um esquema criminoso de jogos de azar ilegais que vem deixando vítimas no prejuízo. O esquema conta com uma rede de influenciadores digitais que trabalham como aliciadores para atrair pessoas a apostarem dinheiro no jogo.

O jogo, conhecido como “Jogo do Tigre”, é um jogo on-line que promete ganhos fabulosos. Supostos vencedores aparecem ostentando na internet, dirigindo carros de luxo.

Influenciadores do Paraná e Maranhão são presos por esquema de jogos de azar

No Paraná, quatro influenciadores digitais foram presos por suspeita de envolvimento no esquema. Eduardo Campelo, Gabriel, Ezequiel e Ricardo publicavam vídeos em redes sociais mostrando uma vida de luxo que, segundo a polícia, era financiada pelas apostas no jogo. #influenciadores

Os quatro influenciadores tinham cerca de 1 milhão de seguidores. Eles ganhavam entre 5 mil e 15 mil por campanha de 7 dias para divulgar o jogo. #ilegal

A polícia estima que o grupo tenha movimentado R$ 12 milhões em 6 meses.#ganho

No Maranhão, uma influenciadora digital também foi alvo de investigação. Skarlete Melo fazia publicações para mostrar uma vida de luxo através do jogo.#vítimas

No total, 15 influenciadores do Maranhão já foram ouvidos pela polícia.

Além da exploração de jogos de azar, os influenciadores dos dois estados são investigados ainda por suspeita de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

Paraná

A defesa dos influenciadores do Paraná diz que eles não têm controle sobre a plataforma de jogos e são inocentes. Os três que estavam presos foram soltos na última quarta-feira (29).

